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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 470 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 204571
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK)
9 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х23х10
Вес, г.
800

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK)

Внешний жесткий диск HD330 обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск HD330 обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU31-CBK) - по цене 9470 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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