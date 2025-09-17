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Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)

19 Отзывы
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Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 1
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 2
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 3
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 4
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 5
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 6
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 7
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 8
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 9
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 10
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 7
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 8
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 9
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 10
  • Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 633547
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)
9 160 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х3
Вес, кг.
1.15

Описание товара Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)

Внешний HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB510EK3AA] является надежным запоминающим устройством с интерфейсом подключения USB, поэтому совместим с компьютерами и другими устройствами. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества документов, приложений и различного мультимедийного контента. Toshiba Canvio Basics выполнен в пластиковом черном корпусе с плавными очертаниями, компактными габаритами и практичной поверхностью. В комплекте с накопителем поставляется кабель USB для простой синхронизации с необходимым оборудованием.

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA)

Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство , пришло за день, коробка была целой, пока что работой его доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий,компактный. подключился к PS5. Игры только устанавливаются для PS4 и ниже
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в потрепанной коробке и меньшего объёма (500Гб вместо 1 Тб)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец хватает места на ноутбуке. Хотела диск именно Toshiba. Всё, как заявлено. Загружается быстро. По доставке тоже нет нареканий. шнур в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый. Подсоединил к маку, работает, скорость записи приемлемая.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Приобрёл у вас жёсткий диск, ни одна система его не видит. Пробывал подключать и компьютеру и ноутбуку, пс4 бесполезно. Прошу решение данного вопроса.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. Скорость работы прекрасная, по крайней мере если пользоваться правильно через USB 3.0
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
отвалился,через месяц слот для кабеля жесть ,хуже нет ничего не берите выкините просто деньги!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар довольна работает быстро размер небольшой, очень удобно брать с собой спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
диск отличный,работает бесшумно,скорость отличная.я доволен ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. До терабайта не хватает 80гб, но да ладно
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
На мой взгляд HDD за данную цену на 4/5 (если прослужит долго). К внешнему виду претензий нет. Из того что бросается в глаза, когда начинаешь рассматривать его дома - это наклейка на которой написано, что диск на 500GB (скорее всего паль), а заказывал на 1000GB (но диск действительно на 1000GB, проверил несколькими программами и они показали все гуд, нет битых секторов и объем как указан. В довесок и сам его забил файлами под завязку и всё работало) . Скорость записи на подключении 3.0 достигает 120 МБ/с, но явление это не постоянное в среднем около 50-60 МБ/с, программа показала около 30 МБ/с. Файлы объемом до 2-2,5GB на диск записывает за 1-1,5 мин. При записи больших объемов бывают просадки по скорости, в основном это заметил при долгом подключении диска (может связано с нагревом).
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Кажется не качественным. Корпус выглядит очень дешево. Внутри какая то мелкая частица болтается по корпусу, надеюсь не сломает механизм. Работает пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жесткий диск на 1 ТБ, брала для скачивание фотографий , пришло все целое , провод есть
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск пришел в целостности, рабочий, скорость копирования в среднем около 130-140 мб/сек. Считаю за свою цену очень не плохо. Надеюсь проживет долго, покупался для хранения старых фоток/видео.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка хорошая . одна из лутших катрта зять одобрил
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок. Первое впечатление хорошее. Подключили к ПК без проблем. Скорость передачи быстрая. Посмотрим как дальше себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Эльвира Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный внешний жесткий диск, доставка буквально на следующий день! без проблем распознается пк
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла не порвана, сам жесткий диск работает



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Toshiba Canvio Basics [HDTB510EK3AA] является надежным запоминающим устройством с интерфейсом подключения USB, поэтому совместим с компьютерами и другими устройствами. Благодаря емкости 1 ТБ накопитель обеспечивает хранение довольно большого количества документов, приложений и различного мультимедийного контента. Toshiba Canvio Basics выполнен в пластиковом черном корпусе с плавными очертаниями, компактными габаритами и практичной поверхностью. В комплекте с накопителем поставляется кабель USB для простой синхронизации с необходимым оборудованием.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство , пришло за день, коробка была целой, пока что работой его доволен
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
лёгкий,компактный. подключился к PS5. Игры только устанавливаются для PS4 и ниже
Источник: Яндекс Маркет
11.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в потрепанной коробке и меньшего объёма (500Гб вместо 1 Тб)
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Наконец хватает места на ноутбуке. Хотела диск именно Toshiba. Всё, как заявлено. Загружается быстро. По доставке тоже нет нареканий. шнур в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
06.09.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел целый. Подсоединил к маку, работает, скорость записи приемлемая.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Антон В.

Достоинства:


Комментарий:
Здравствуйте. Приобрёл у вас жёсткий диск, ни одна система его не видит. Пробывал подключать и компьютеру и ноутбуку, пс4 бесполезно. Прошу решение данного вопроса.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует характеристикам. Скорость работы прекрасная, по крайней мере если пользоваться правильно через USB 3.0
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Татьяна О.

Достоинства:


Комментарий:
отвалился,через месяц слот для кабеля жесть ,хуже нет ничего не берите выкините просто деньги!!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Анастасия А.

Достоинства:


Комментарий:
очень хороший товар довольна работает быстро размер небольшой, очень удобно брать с собой спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
диск отличный,работает бесшумно,скорость отличная.я доволен ,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. До терабайта не хватает 80гб, но да ладно
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
На мой взгляд HDD за данную цену на 4/5 (если прослужит долго). К внешнему виду претензий нет. Из того что бросается в глаза, когда начинаешь рассматривать его дома - это наклейка на которой написано, что диск на 500GB (скорее всего паль), а заказывал на 1000GB (но диск действительно на 1000GB, проверил несколькими программами и они показали все гуд, нет битых секторов и объем как указан. В довесок и сам его забил файлами под завязку и всё работало) . Скорость записи на подключении 3.0 достигает 120 МБ/с, но явление это не постоянное в среднем около 50-60 МБ/с, программа показала около 30 МБ/с. Файлы объемом до 2-2,5GB на диск записывает за 1-1,5 мин. При записи больших объемов бывают просадки по скорости, в основном это заметил при долгом подключении диска (может связано с нагревом).
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Кажется не качественным. Корпус выглядит очень дешево. Внутри какая то мелкая частица болтается по корпусу, надеюсь не сломает механизм. Работает пока без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Жесткий диск на 1 ТБ, брала для скачивание фотографий , пришло все целое , провод есть
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Кристина Р.

Достоинства:


Комментарий:
Жёсткий диск пришел в целостности, рабочий, скорость копирования в среднем около 130-140 мб/сек. Считаю за свою цену очень не плохо. Надеюсь проживет долго, покупался для хранения старых фоток/видео.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
доставка хорошая . одна из лутших катрта зять одобрил
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Татьяна Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в срок. Первое впечатление хорошее. Подключили к ПК без проблем. Скорость передачи быстрая. Посмотрим как дальше себя покажет.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Эльвира Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличный внешний жесткий диск, доставка буквально на следующий день! без проблем распознается пк
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка пришла не порвана, сам жесткий диск работает


Внешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK3AA) - данный товар вы можете купить по цене 9160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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