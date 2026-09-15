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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1

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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 910 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569321
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
8 910 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
25

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1

Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный быстрый портативный диск, созданный для максимального удобства прицелом на будущее. никакого программного обеспечения устанавливать не нужно. Все будет сразу же готово работе.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1 - по цене 8910 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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