Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 240 руб.
В наличии
Код товара: 254563
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 240 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
темно-синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х2
Вес, г.
200
Описание товара Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
темно-синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Портативная модель HV620S позволяет вмещать до 1 ТБ внешней памяти на диске толщиной всего 11,5 мм. Простой элегантный зеркальный дизайн прекрасно дополняет надежный портативный накопитель, работающий через скоростной интерфейс USB 3.2 Gen 1. Диск HV620S подходит для любого содержимого и совместим почти со всеми устройствами, он имеет высокотехнологичный дизайн, позволяющий увеличить объем и производительность и при этом сократить необходимое физическое пространство.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL) – стоимость товара 9240 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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