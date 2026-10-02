Top.Mail.Ru
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256919
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK)
9 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х3
Вес, г.
260

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK)

Портативный накопитель с запоминающим устройством 2.5 дюйма, разработанный для хранения данных с высоким уровнем надежности. Объем позволяет разместить большое количество различного контента, который всегда будет под рукой. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A 5 Гб/с позволяет быстро обмениваться данными. Трехслойная конструкция корпуса HDD A-Data HD650 с прорезиненными амортизирующими вставками гарантирует устойчивость устройства к повреждениям при ударах и падениях. Также предусмотрена защита от пыли и влаги.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный накопитель с запоминающим устройством 2.5 дюйма, разработанный для хранения данных с высоким уровнем надежности. Объем позволяет разместить большое количество различного контента, который всегда будет под рукой. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A 5 Гб/с позволяет быстро обмениваться данными. Трехслойная конструкция корпуса HDD A-Data HD650 с прорезиненными амортизирующими вставками гарантирует устойчивость устройства к повреждениям при ударах и падениях. Также предусмотрена защита от пыли и влаги.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-1TU31-CBK) - стоимость товара 9350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...