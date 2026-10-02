Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 154054
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 580 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
250
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 180 руб.2295 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
-
В наличииЦена 9 180 руб.2295 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb Slim Black (AHV620S-1TU31-CBK)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
-
В наличииЦена 9 240 руб.2310 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)
-
В наличииЦена 9 340 руб.2335 руб. в СплитВнешний HDD Toshiba 1Tb (HDTCA10EK3AA) черный
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитВнешний HDD ADATA DashDrive Durable HD650 1TB красный (AHD650-1T...
-
В наличииЦена 9 350 руб.2338 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-...
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Black (AHD330-1TU...
-
В наличииЦена 9 470 руб.2368 руб. в СплитВнешний HDD ADATA HD330 1TB синий (AHD330-1TU31-CBL)
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0, USB 2.0, USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Сверхпрочный внешний HDD A-Data 1TB с внушительной емкостью внутренней памяти разработан специально для компьютеров Macbook. Прочный корпус надежно защищает накопитель, и теперь вам не придется беспокоиться при его транспортировке. Три слоя высококачественных материалов способствуют максимальному смягчению всех возможных ударов под самыми различными углами. Кроме того, корпус прошел строгие испытания на соответствие стандартам защиты от проникновения пыли и влаги. При самых высоких показателях защищенности HDD A-Data 1TB обладает высокой скоростью передачи информации, чем обеспечивает эффективность и повышенную функциональность устройства.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Видео:
Видеообзор на Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK) – стоимость товара 9580 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD710P 1Tb Black (AHD710P-1TU31-CBK)