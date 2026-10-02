Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 4Tb черный (AHD650-4TU31-CBK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 540 руб.
В наличии
Код товара: 256924
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х4
Вес, г.
376
Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 4Tb черный (AHD650-4TU31-CBK)
Портативный накопитель с запоминающим устройством 2.5 дюйма, разработанный для хранения данных с высоким уровнем надежности. Объем позволяет разместить большое количество различного контента, который всегда будет под рукой. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A 5 Гб/с позволяет быстро обмениваться данными. Трехслойная конструкция корпуса HDD A-Data HD650 с прорезиненными амортизирующими вставками гарантирует устойчивость устройства к повреждениям при ударах и падениях. Также предусмотрена защита от пыли и влаги.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Портативный накопитель с запоминающим устройством 2.5 дюйма, разработанный для хранения данных с высоким уровнем надежности. Объем позволяет разместить большое количество различного контента, который всегда будет под рукой. Интерфейсный разъем USB 3.2 Gen 1 Type A 5 Гб/с позволяет быстро обмениваться данными. Трехслойная конструкция корпуса HDD A-Data HD650 с прорезиненными амортизирующими вставками гарантирует устойчивость устройства к повреждениям при ударах и падениях. Также предусмотрена защита от пыли и влаги.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD650 4Tb черный (AHD650-4TU31-CBK) - стоимость товара 21540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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