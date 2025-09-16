Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
Внешние жесткие диски NETAC представляют собой идеальное решение для надежного и быстрого хранения данных. Эти SSD накопители обладают компактным форм-фактором 1.8 дюйма, что делает их портативными и удобными в использовании. Изготовленные из прочного металлического корпуса, они обеспечивают не только надежную защиту внутреннего содержимого, но и стильный, современный внешний вид в элегантном черном цвете. Благодаря объему в 500 Гб, данные диски предоставляют достаточно места для хранения важной информации, мультимедийных файлов и других данных. Высокоскоростной интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует молниеносную передачу данных и совместимость с современными устройствами, такими как ноутбуки, настольные ПК и другие гаджеты, оснащенные соответствующим портом. Бренд Netac является признанным лидером в области технологий хранения данных, и каждый продукт разрабатывается с акцентом на качество и долговечность. Если вы ищете надежный внешний накопитель для повседневного использования или для более серьезных задач, внешний жесткий диск NETAC SSD станет вашим верным помощником.
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Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Размер соответствует, скорость хорошая. К телефону, телевизору подключился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал размер устройтва, комплектация ( мешочек и кабель с переходником). Скорость передачи отличная, 80гб с телефона перенес меньше чем за 2мин
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка, не вскрывал ась. В комплекте сам ssd, провод, переходник, мешочек. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю, гоняет большие объёмы данных на \"раз\"....
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление просто огонь. Надеюсь, проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
ссд в целом понравился, размером, скоростью и качеством работы. Но срок службы его оказался не велик, около 10 месяцев Рекомендую к покупке, но осадочек остался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. За пол года активного пользования жалоб нет
Достоинства:
Комментарий:
пока нормально работает. дополню, если будут проблемы
Достоинства:
Комментарий:
Не видит ТВ Самсунг. Пришлось отдавать для форматирования на другой LG. Сейчас Самсунг видит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший внешний жёсткий диск, в комплекте переходник юсб-тайп с, чтобы можно было подключить к телефону и т. д. 465 Гб полезного пространства, скорость записи как на скрине, примерно 42 Мб/с, через блютуз 3.0 примерно 330 Мб/с. Меня вполне устраивает, много места не занимает, по размеру чуть больше флешки. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Низкая скорость, падает с 380 до 20 мб/с после 5 минут записи, не рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм,определился в компе , но пришел в явно открытой ранее упаковке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск , как подключить к IPhone так и не разобрался
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился диск, поставил на него внешнюю винду для легких задач, работает довольно шустро уже полгода, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Удобный вместительный жесткий диск, пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Тест проведен Criystal_Disk_Mark 8.0.4 на материнке Gigabyte B550 Gaming XV2 с процессором AMD Ryzen 7 5800X через порт USB 3 с задней стороны платы через полчаса после переформатирования в NTFS (изначально диск приехал под форматом exFAT)
Достоинства:
Комментарий:
С чего бы начать. Наверное начну с начала Купил жене в подарок, проходила месяца 2 и файлы стали пропадать. Один два максимум а жена работает педагогом и документы ей нужны. Потом эта вещи которая уже лежит на помойке стала больше файлов убирать. Жена забила тревогу но все было счетно. Файлы не удалось восстановить К чему веду флешка Как АйТи специалист говорю прогонял через Викторию и не поверю что на второй месяц использования женского диска были такие заторы что как будто он проработал 20 лет на МКС Не берите если хотите без данных остаться
Достоинства:
Комментарий:
сам диск - без претензий пока, еще не тестировал, а за введение в заблуждение по комплектации снижаю оценку. вместо элегантного кожаного футляра - непонятный грязнобелый матерчатый мешочек. В сопроводительном описании - футляр кожаный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Никаких затупов в работе не заметил. Покупкой доволен. Думал, что будет хуже .
Достоинства:
Комментарий:
С ОБЩЕМ НОРМАЛЬНЫЙ ДИСК ХОТЬ СКОРОСТЬ ВРЕМЕНАМИ ПАДАЕТ ДОО 20МБ/С но это на обычном usb
Достоинства:
Комментарий:
Как внешний диск это просто бомба. Очень быстрый. Телефон видит его. А вот для магнитол в машину возможно не стоит брать. На teyes luxe one 360 не определяется
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
Достоинства:
Комментарий:
Размер соответствует, скорость хорошая. К телефону, телевизору подключился без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Порадовал размер устройтва, комплектация ( мешочек и кабель с переходником). Скорость передачи отличная, 80гб с телефона перенес меньше чем за 2мин
Достоинства:
Комментарий:
Заводская упаковка, не вскрывал ась. В комплекте сам ssd, провод, переходник, мешочек. Супер.
Достоинства:
Комментарий:
Использую неделю, гоняет большие объёмы данных на \"раз\"....
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление просто огонь. Надеюсь, проработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
ссд в целом понравился, размером, скоростью и качеством работы. Но срок службы его оказался не велик, около 10 месяцев Рекомендую к покупке, но осадочек остался.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. За пол года активного пользования жалоб нет
Достоинства:
Комментарий:
пока нормально работает. дополню, если будут проблемы
Достоинства:
Комментарий:
Не видит ТВ Самсунг. Пришлось отдавать для форматирования на другой LG. Сейчас Самсунг видит
Достоинства:
Комментарий:
Хороший внешний жёсткий диск, в комплекте переходник юсб-тайп с, чтобы можно было подключить к телефону и т. д. 465 Гб полезного пространства, скорость записи как на скрине, примерно 42 Мб/с, через блютуз 3.0 примерно 330 Мб/с. Меня вполне устраивает, много места не занимает, по размеру чуть больше флешки. Покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Низкая скорость, падает с 380 до 20 мб/с после 5 минут записи, не рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
в целом норм,определился в компе , но пришел в явно открытой ранее упаковке
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск , как подключить к IPhone так и не разобрался
Достоинства:
Комментарий:
Мне понравился диск, поставил на него внешнюю винду для легких задач, работает довольно шустро уже полгода, всем доволен
Достоинства:
Комментарий:
Удобный вместительный жесткий диск, пока работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Тест проведен Criystal_Disk_Mark 8.0.4 на материнке Gigabyte B550 Gaming XV2 с процессором AMD Ryzen 7 5800X через порт USB 3 с задней стороны платы через полчаса после переформатирования в NTFS (изначально диск приехал под форматом exFAT)
Достоинства:
Комментарий:
С чего бы начать. Наверное начну с начала Купил жене в подарок, проходила месяца 2 и файлы стали пропадать. Один два максимум а жена работает педагогом и документы ей нужны. Потом эта вещи которая уже лежит на помойке стала больше файлов убирать. Жена забила тревогу но все было счетно. Файлы не удалось восстановить К чему веду флешка Как АйТи специалист говорю прогонял через Викторию и не поверю что на второй месяц использования женского диска были такие заторы что как будто он проработал 20 лет на МКС Не берите если хотите без данных остаться
Достоинства:
Комментарий:
сам диск - без претензий пока, еще не тестировал, а за введение в заблуждение по комплектации снижаю оценку. вместо элегантного кожаного футляра - непонятный грязнобелый матерчатый мешочек. В сопроводительном описании - футляр кожаный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Никаких затупов в работе не заметил. Покупкой доволен. Думал, что будет хуже .
Достоинства:
Комментарий:
С ОБЩЕМ НОРМАЛЬНЫЙ ДИСК ХОТЬ СКОРОСТЬ ВРЕМЕНАМИ ПАДАЕТ ДОО 20МБ/С но это на обычном usb
Достоинства:
Комментарий:
Как внешний диск это просто бомба. Очень быстрый. Телефон видит его. А вот для магнитол в машину возможно не стоит брать. На teyes luxe one 360 не определяется