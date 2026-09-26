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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 47050
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Комлектация
жесткий диск, документация, упаковка
Материал корпуса
резина
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х12х8
Вес, г.
320

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)

Если вам нужно разгрузить жесткий диск вашего ПК, чтобы увеличить его быстродействие, тогда используйте такой прибор как внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B]. Также диск позволит хранить на его 1 ТБ объема довольно большой архив мультимедиа и тяжелых приложений, чтобы иметь возможность иметь их под рукой, ведь портативное устройство вы всегда можете взять с собой. Запускать игры и приложения также можно с этого прибора, чей форм-фактор – 2.5". HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B] – это эффективная защита содержимого, надежность и долгий срок службы. Резиновые вставки на корпусе позволяют с комфортом удерживать прибор без риска его выскальзывания и амортизируют при случайных ударах.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Комлектация
жесткий диск, документация, упаковка
Материал корпуса
резина
Интерфейс подключения
USB 3.0
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Страна производитель
Тайвань
Описание
Если вам нужно разгрузить жесткий диск вашего ПК, чтобы увеличить его быстродействие, тогда используйте такой прибор как внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B]. Также диск позволит хранить на его 1 ТБ объема довольно большой архив мультимедиа и тяжелых приложений, чтобы иметь возможность иметь их под рукой, ведь портативное устройство вы всегда можете взять с собой. Запускать игры и приложения также можно с этого прибора, чей форм-фактор – 2.5". HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B] – это эффективная защита содержимого, надежность и долгий срок службы. Резиновые вставки на корпусе позволяют с комфортом удерживать прибор без риска его выскальзывания и амортизируют при случайных ударах.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
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