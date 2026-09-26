Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 1Tb Blue (TS1TSJ25H3B)
Если вам нужно разгрузить жесткий диск вашего ПК, чтобы увеличить его быстродействие, тогда используйте такой прибор как внешний HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B]. Также диск позволит хранить на его 1 ТБ объема довольно большой архив мультимедиа и тяжелых приложений, чтобы иметь возможность иметь их под рукой, ведь портативное устройство вы всегда можете взять с собой. Запускать игры и приложения также можно с этого прибора, чей форм-фактор – 2.5". HDD Transcend StoreJet 25H3 [TS1TSJ25H3B] – это эффективная защита содержимого, надежность и долгий срок службы. Резиновые вставки на корпусе позволяют с комфортом удерживать прибор без риска его выскальзывания и амортизируют при случайных ударах.
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