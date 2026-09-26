Top.Mail.Ru
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 3
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 4
Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 3
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 4
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 196126
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х10х8
Вес, г.
200

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G)

Внешний жесткий диск Transcend - идеальное сочетание надежности, портативности и стиля. Этот накопитель объемом 1 Тб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших важных данных, включая документы, фотографии и мультимедийные файлы. Благодаря форм-фактору 2.5 дюйма он легко помещается в сумке или кармане, что делает его отличным выбором для тех, кто часто находится в движении. Корпус, выполненный из пластика и резины, обеспечивает дополнительную защиту от ударов и повреждений, гарантируя безопасность ваших данных даже в самых экстремальных условиях. Элегантный зеленый цвет добавляет устройству оригинальности и приятного внешнего вида. Используя интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро перенести большие объемы информации. Продукция от бренда Transcend славится своим качеством и долговечностью, так что вы можете быть уверены в надежности и производительности этого устройства.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
зеленый
Комлектация
кабель USB, RecoveRx, Transcend Elite
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400
Страна производитель
Тайвань
Описание
Внешний жесткий диск Transcend - идеальное сочетание надежности, портативности и стиля. Этот накопитель объемом 1 Тб предоставляет достаточно места для хранения всех ваших важных данных, включая документы, фотографии и мультимедийные файлы. Благодаря форм-фактору 2.5 дюйма он легко помещается в сумке или кармане, что делает его отличным выбором для тех, кто часто находится в движении. Корпус, выполненный из пластика и резины, обеспечивает дополнительную защиту от ударов и повреждений, гарантируя безопасность ваших данных даже в самых экстремальных условиях. Элегантный зеленый цвет добавляет устройству оригинальности и приятного внешнего вида. Используя интерфейс USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что позволяет быстро перенести большие объемы информации. Продукция от бренда Transcend славится своим качеством и долговечностью, так что вы можете быть уверены в надежности и производительности этого устройства.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3G Slim 1Tb Military Green (TS1TSJ25M3G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...