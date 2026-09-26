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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 62238
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х6
Вес, г.
240

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B)

Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb Blue (SP010TBPHDA80S3B)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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