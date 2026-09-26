Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb (SP010TBPHDA80S3K) Black
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288274
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х7
Вес, г.
210
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb (SP010TBPHDA80S3K) Black
Благодаря интерфейсу USB 3.0 Armor A80 демонстрирует высокую скорость чтения/записи, при этом поддерживая интерфейс USB 2.0. Интерфейс USB 3.0 характерисуется пропускной способностью в 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее чем у интерфейса USB 2.0. A80 позволяет пользователям сократить время копирования данных с и на жесткий диск.
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1000
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Благодаря интерфейсу USB 3.0 Armor A80 демонстрирует высокую скорость чтения/записи, при этом поддерживая интерфейс USB 2.0. Интерфейс USB 3.0 характерисуется пропускной способностью в 5 Гбит/с, что в 10 раз быстрее чем у интерфейса USB 2.0. A80 позволяет пользователям сократить время копирования данных с и на жесткий диск.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний HDD Silicon Power Armor A80 1Tb (SP010TBPHDA80S3K) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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