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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)

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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 420 руб. 
Начислим 343 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 603595
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
21 420 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
250

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)

Armor A66 — это настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищен мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищен от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Описание
Armor A66 — это настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищен мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищен от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - по цене 21420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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