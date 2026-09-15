Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 420 руб.
В наличии
Код товара: 603595
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 420 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х11х7
Вес, г.
250
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K)
Armor A66 — это настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищен мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищен от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Armor A66 — это настоящий «внедорожник» среди портативных накопителей, который легко справится с ударами, падениями, попаданием под ливень в отпуске и бытовой пылью в офисе. Корпус устройства защищен мягким резиновым бампером, который помогает поглотить силу удара при случайном падении и защищен от попадания брызг и капель воды со стандартом водонепроницаемости IPX4, что помогает сохранить накопитель в целости и сохранности.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний HDD Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3K) - по цене 21420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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