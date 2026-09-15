Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)
Samsung External SSD T9 – это высокопроизводительный внешний SSD, предназначенный для профессионалов и энтузиастов, которым важна скорость, надежность и мобильность. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 и впечатляющей скорости чтения/записи до 2000/1950 МБ/с, этот накопитель идеально подходит для работы с большими файлами, резервного копирования и мобильного использования. Компактный корпус, защита данных и совместимость с различными устройствами делают T9 отличным выбором для любых задач. Молниеносная скорость передачи данных SSD T9 обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с и записи до 1950 МБ/с , что в 2 раза быстрее предыдущего поколения (T7). Это позволяет моментально загружать, копировать и редактировать даже объемные файлы, такие как 4K-видео, RAW-фотографии и тяжелые проекты. Компактный и прочный дизайн Накопитель выполнен в ультрапортативном корпусе размером 88?60?14 мм и весом всего 122 г . Алюминиевый корпус защищает от перегрева, а прочное покрытие устойчиво к ударам (выдерживает падение с высоты до 2 метров ). Универсальное подключение через USB Type-C Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) , SSD T9 совместим с ПК, Mac, Android-устройствами, игровыми консолями и камерами. В комплекте идут кабели Type-C to Type-C и Type-C to Type-A для удобного подключения к любому устройству. Защита данных с аппаратным шифрованием T9 поддерживает аппаратное шифрование AES 256-bit , что гарантирует безопасность конфиденциальных данных. Функция Password Protection позволяет установить пароль для доступа к файлам. Большой объем – 1000 ГБ Вместительность 1 ТБ позволяет хранить тысячи фотографий, десятки часов видео в 4K или устанавливать на SSD demanding-приложения и игры для ускорения работы. Надежность от Samsung SSD T9 оснащен фирменным контроллером Samsung и памятью V-NAND, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Гарантия производителя и технология Dynamic Thermal Guard защищают от перегрева даже при интенсивных нагрузках.
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