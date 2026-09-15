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Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)

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Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 1
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 2
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 3
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 4
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 5
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 6
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 7
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 8
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 9
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 10
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 11
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 12
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
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  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 3
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 4
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 5
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 6
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 7
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 8
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 9
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 10
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 11
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 12
  • Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 220 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678519
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)
23 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB Type-C - USB Type-A, документация, кабель USB Type-C - USB Type-C
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
300

Описание товара Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)

Samsung External SSD T9 – это высокопроизводительный внешний SSD, предназначенный для профессионалов и энтузиастов, которым важна скорость, надежность и мобильность. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 и впечатляющей скорости чтения/записи до 2000/1950 МБ/с, этот накопитель идеально подходит для работы с большими файлами, резервного копирования и мобильного использования. Компактный корпус, защита данных и совместимость с различными устройствами делают T9 отличным выбором для любых задач. Молниеносная скорость передачи данных SSD T9 обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с и записи до 1950 МБ/с , что в 2 раза быстрее предыдущего поколения (T7). Это позволяет моментально загружать, копировать и редактировать даже объемные файлы, такие как 4K-видео, RAW-фотографии и тяжелые проекты. Компактный и прочный дизайн Накопитель выполнен в ультрапортативном корпусе размером 88?60?14 мм и весом всего 122 г . Алюминиевый корпус защищает от перегрева, а прочное покрытие устойчиво к ударам (выдерживает падение с высоты до 2 метров ). Универсальное подключение через USB Type-C Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) , SSD T9 совместим с ПК, Mac, Android-устройствами, игровыми консолями и камерами. В комплекте идут кабели Type-C to Type-C и Type-C to Type-A для удобного подключения к любому устройству. Защита данных с аппаратным шифрованием T9 поддерживает аппаратное шифрование AES 256-bit , что гарантирует безопасность конфиденциальных данных. Функция Password Protection позволяет установить пароль для доступа к файлам. Большой объем – 1000 ГБ Вместительность 1 ТБ позволяет хранить тысячи фотографий, десятки часов видео в 4K или устанавливать на SSD demanding-приложения и игры для ускорения работы. Надежность от Samsung SSD T9 оснащен фирменным контроллером Samsung и памятью V-NAND, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Гарантия производителя и технология Dynamic Thermal Guard защищают от перегрева даже при интенсивных нагрузках.



Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB Type-C - USB Type-A, документация, кабель USB Type-C - USB Type-C
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung External SSD T9 – это высокопроизводительный внешний SSD, предназначенный для профессионалов и энтузиастов, которым важна скорость, надежность и мобильность. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 и впечатляющей скорости чтения/записи до 2000/1950 МБ/с, этот накопитель идеально подходит для работы с большими файлами, резервного копирования и мобильного использования. Компактный корпус, защита данных и совместимость с различными устройствами делают T9 отличным выбором для любых задач. Молниеносная скорость передачи данных SSD T9 обеспечивает скорость чтения до 2000 МБ/с и записи до 1950 МБ/с , что в 2 раза быстрее предыдущего поколения (T7). Это позволяет моментально загружать, копировать и редактировать даже объемные файлы, такие как 4K-видео, RAW-фотографии и тяжелые проекты. Компактный и прочный дизайн Накопитель выполнен в ультрапортативном корпусе размером 88?60?14 мм и весом всего 122 г . Алюминиевый корпус защищает от перегрева, а прочное покрытие устойчиво к ударам (выдерживает падение с высоты до 2 метров ). Универсальное подключение через USB Type-C Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) , SSD T9 совместим с ПК, Mac, Android-устройствами, игровыми консолями и камерами. В комплекте идут кабели Type-C to Type-C и Type-C to Type-A для удобного подключения к любому устройству. Защита данных с аппаратным шифрованием T9 поддерживает аппаратное шифрование AES 256-bit , что гарантирует безопасность конфиденциальных данных. Функция Password Protection позволяет установить пароль для доступа к файлам. Большой объем – 1000 ГБ Вместительность 1 ТБ позволяет хранить тысячи фотографий, десятки часов видео в 4K или устанавливать на SSD demanding-приложения и игры для ускорения работы. Надежность от Samsung SSD T9 оснащен фирменным контроллером Samsung и памятью V-NAND, что обеспечивает долговечность и стабильную работу. Гарантия производителя и технология Dynamic Thermal Guard защищают от перегрева даже при интенсивных нагрузках.


Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD Samsung Т9 Portable 1 TB Black (MU-PG1T0B/WW) - по цене 23220 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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