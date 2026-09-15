Top.Mail.Ru
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 1
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 2
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 3
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 4
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 5
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 6
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 7
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 1
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 2
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 3
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 4
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 5
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 6
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 7
  • Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 710 руб. 
Начислим 332 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569333
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y)
20 710 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y)

Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3Y] с увеличенным объемом 4 ТБ и защищенной конструкцией обеспечивает надежное хранение весьма большого количества различного контента. Он выполнен в компактном пластиковом корпусе с резиновым бампером и обладает классом защиты IPX4, поэтому устойчив к ударам, падениям и различным неблагоприятным факторам в ежедневной эксплуатации. Для подключения к ПК и другим устройствам применяется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1 Type-A. HDD Silicon Power Armor A66 поставляется вместе с кабелем и оснащен специальными пазами для его фиксации на боковой части корпуса.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD Silicon Power Armor A66[SP040TBPHD66LS3Y] с увеличенным объемом 4 ТБ и защищенной конструкцией обеспечивает надежное хранение весьма большого количества различного контента. Он выполнен в компактном пластиковом корпусе с резиновым бампером и обладает классом защиты IPX4, поэтому устойчив к ударам, падениям и различным неблагоприятным факторам в ежедневной эксплуатации. Для подключения к ПК и другим устройствам применяется востребованный интерфейс USB 3.2 Gen1 Type-A. HDD Silicon Power Armor A66 поставляется вместе с кабелем и оснащен специальными пазами для его фиксации на боковой части корпуса.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск Silicon Power Armor A66 4Tb (SP040TBPHD66LS3Y) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 20710 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...