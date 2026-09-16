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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26)

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Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 1
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 2
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 3
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 4
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 5
Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 1
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 2
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 3
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 4
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 5
  • Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717919
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Характеристики

Бренд
SANDISK
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26)

**SanDisk Portable SSD 2TB** — это твердотельный накопитель (SSD), который обеспечивает высокую скорость чтения данных до 800 МБ/с. Он оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что позволяет быстро передавать файлы и обеспечивает совместимость с различными устройствами. Накопитель имеет ёмкость 2 ТБ, что делает его идеальным выбором для хранения больших объёмов данных, таких как фотографии, видео, музыка и документы. Благодаря своей портативности и надёжности, SanDisk Portable SSD 2TB является отличным выбором для пользователей, которые часто перемещаются и нуждаются в быстром доступе к своим данным. Этот накопитель может быть использован для различных целей, включая хранение резервных копий данных, перенос файлов между компьютерами и использование в качестве внешнего хранилища для мобильных устройств. SanDisk Portable SSD 2TB — это надёжный и быстрый способ расширить объём памяти вашего устройства и обеспечить быстрый доступ к вашим файлам.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SANDISK
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Описание
**SanDisk Portable SSD 2TB** — это твердотельный накопитель (SSD), который обеспечивает высокую скорость чтения данных до 800 МБ/с. Он оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что позволяет быстро передавать файлы и обеспечивает совместимость с различными устройствами. Накопитель имеет ёмкость 2 ТБ, что делает его идеальным выбором для хранения больших объёмов данных, таких как фотографии, видео, музыка и документы. Благодаря своей портативности и надёжности, SanDisk Portable SSD 2TB является отличным выбором для пользователей, которые часто перемещаются и нуждаются в быстром доступе к своим данным. Этот накопитель может быть использован для различных целей, включая хранение резервных копий данных, перенос файлов между компьютерами и использование в качестве внешнего хранилища для мобильных устройств. SanDisk Portable SSD 2TB — это надёжный и быстрый способ расширить объём памяти вашего устройства и обеспечить быстрый доступ к вашим файлам.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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