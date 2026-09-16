Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD SanDisk 2TB (SDSSDE30-2T00-G26)
**SanDisk Portable SSD 2TB** — это твердотельный накопитель (SSD), который обеспечивает высокую скорость чтения данных до 800 МБ/с. Он оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 2, что позволяет быстро передавать файлы и обеспечивает совместимость с различными устройствами. Накопитель имеет ёмкость 2 ТБ, что делает его идеальным выбором для хранения больших объёмов данных, таких как фотографии, видео, музыка и документы. Благодаря своей портативности и надёжности, SanDisk Portable SSD 2TB является отличным выбором для пользователей, которые часто перемещаются и нуждаются в быстром доступе к своим данным. Этот накопитель может быть использован для различных целей, включая хранение резервных копий данных, перенос файлов между компьютерами и использование в качестве внешнего хранилища для мобильных устройств. SanDisk Portable SSD 2TB — это надёжный и быстрый способ расширить объём памяти вашего устройства и обеспечить быстрый доступ к вашим файлам.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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