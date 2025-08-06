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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий

2 Отзывы
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Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 1
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 2
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 3
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 4
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 5
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 6
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 7
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 8
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 9
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 10
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 11
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 12
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 13
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 1
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 2
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 3
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 4
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 5
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 6
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 7
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 8
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 9
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 10
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 11
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 12
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 13
  • Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 290 руб. 
Начислим 357 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585477
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий
22 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Цвет
синий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
600

Описание товара Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий

Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий Твердотельный диск Samsung 1Tb T7 Shield с типом памяти SSD, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате 1.8 с интерфейсом подключения USB 3.2 Gen2 Type-C. Соответствие требованиям директиве RoHS - RoHS2. Сертификация - CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS. Безопасность: Samsung Portable SSD Software 1.0, Samsung Magican Software



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий

Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
дорогой и хороший, потому и дорогой. компактный и быстрый, я доволен. юзал мало - записал инфу и увез семье, больше ничего не скажу
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Доставили быстрей чем обещали. Быстрый диск, уже второй из этой серии.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Цвет
синий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий Твердотельный диск Samsung 1Tb T7 Shield с типом памяти SSD, предназначен для использования в домашних системах или ноутбуках. Диск выполнен в формате 1.8 с интерфейсом подключения USB 3.2 Gen2 Type-C. Соответствие требованиям директиве RoHS - RoHS2. Сертификация - CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS. Безопасность: Samsung Portable SSD Software 1.0, Samsung Magican Software


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.08.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
дорогой и хороший, потому и дорогой. компактный и быстрый, я доволен. юзал мало - записал инфу и увез семье, больше ничего не скажу
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Доставили быстрей чем обещали. Быстрый диск, уже второй из этой серии.


Купить Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7 Shield (MU-PE1T0R/WW) Синий - по цене 22290 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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