Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25M3S 4Tb (TS4TSJ25M3S) серый
Transcend StoreJet 25M3 — это внешний жесткий диск, который не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.1 Gen 1 для молниеносной передачи файлов. Внешний жесткий диск StoreJet 25M3 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1, который имеет пропускную способность 5 Гб/с. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов StoreJet 25M3 соответствует военным стандартам США защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. StoreJet 25M3 поддерживает функцию резервного копирования по одному нажатию на кнопку. С помощью этой же кнопки пользователь может отключить и снова подключить жесткий диск к компьютеру без необходимости его физического отсоединения от разъема.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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