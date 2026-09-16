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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G

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Внешний SSD Synology SATA 2.5&quot; 960GB 6GB/S SAT5221-960G
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
960 Гб
Интерфейс подключения
SATA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 670 руб. 
Начислим 1579 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717916
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G
98 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
960 Гб
Цвет
черный
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G

Внешний жесткий диск Synology — это надежное и компактное устройство для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, которым необходимо удобное решение для расширения памяти. Диск обладает объемом 960 Гб, что позволяет хранить внушительное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Форм-фактор 2.5 дюйма делает это устройство удобным для переноски, а черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Благодаря использованию технологии SSD, данный накопитель предлагает высокую скорость передачи данных, которая значительно превышает аналогичные показатели у традиционных HDD. Это обеспечивает более быстрое открытие файлов и запуск программ, что особенно важно для профессионалов, работающих с тяжелыми приложениями или большими объемами данных. Подключение осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует стабильную и высокоскоростную передачу данных. Synology, известный своим качеством и надежностью, предлагает производительные решения для хранения данных, и этот внешний SSD не исключение. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и скоростное устройство для хранения данных в элегантном корпусе.

Отзывы о товаре Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
960 Гб
Цвет
черный
Интерфейс подключения
SATA
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Synology — это надежное и компактное устройство для хранения данных, идеально подходящее для пользователей, которым необходимо удобное решение для расширения памяти. Диск обладает объемом 960 Гб, что позволяет хранить внушительное количество файлов, будь то документы, фотографии, видео или приложения. Форм-фактор 2.5 дюйма делает это устройство удобным для переноски, а черный цвет корпуса придает ему стильный и современный вид, который будет отлично сочетаться с любой техникой. Благодаря использованию технологии SSD, данный накопитель предлагает высокую скорость передачи данных, которая значительно превышает аналогичные показатели у традиционных HDD. Это обеспечивает более быстрое открытие файлов и запуск программ, что особенно важно для профессионалов, работающих с тяжелыми приложениями или большими объемами данных. Подключение осуществляется через интерфейс SATA, что гарантирует стабильную и высокоскоростную передачу данных. Synology, известный своим качеством и надежностью, предлагает производительные решения для хранения данных, и этот внешний SSD не исключение. Это отличный выбор для тех, кто ищет надежное и скоростное устройство для хранения данных в элегантном корпусе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний SSD Synology SATA 2.5" 960GB 6GB/S SAT5221-960G - по цене 98670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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