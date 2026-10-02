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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 1
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 3
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 4
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 5
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 4
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 5
  • Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб. 
Начислим 365 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 264584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK)
22 810 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
500

Описание товара Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK)

Пыле, -влагозащита по стандарту IP68. Защита по военном стандарту США MIL-STD-810G 516.6. Три слоя покрытия: прочный силикон, буфер для поглощения ударов и пластиковый корпус. HD710 Pro останавливает любую активность при ударе.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Пыле, -влагозащита по стандарту IP68. Защита по военном стандарту США MIL-STD-810G 516.6. Три слоя покрытия: прочный силикон, буфер для поглощения ударов и пластиковый корпус. HD710 Pro останавливает любую активность при ударе.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data HD710 Pro 5Tb Black (AHD710P-5TU31-CBK) – стоимость товара 22810 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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