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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S)

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Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 1
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 2
Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 1
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 2
  • Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
13 370 руб.  15 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264596
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
12х11х5
Вес, г.
220

Описание товара Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S)

Прикоснись к роскоши, легкий Transcend StoreJet 25C3S — это не просто еще один внешний жесткий диск, это стильный аксессуар. StoreJet 25C3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и портом USB Type-C, что обеспечет непревзойденную скорость передачи данных. Поставляется с файловой системой NTFS, что позволяет начать его использование сразу после распаковки. Стильный корпус имеет полированную матовую поверхность из анодированного алюминия и прекрасно сочетается по стилю с Вашими другим устройствами. А рельефный логотип Transcend на его поверхности и обработанные края являются отличительным знаком, подтверждающим высокое качество изготовления и дизайна. Transcend StoreJet 25C3S внешний жесткий диск имеет предельно малую толщину, которая составляет всего 9,95 мм, и займет минимум места в вашей сумке или портфеле. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а его вес составляет всего 133 г, что делает этот накопитель прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка. Внешний жесткий диск StoreJet 25С3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 5 Гб/с.



Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Transcend StoreJet 25C3S 2TB (TS2TSJ25C3S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
2 Тб
Цвет
серебристый
Комлектация
внешний диск, кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - Type-A, документация, упаковка
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Скорость вращения, об/мин
5400
Страна производитель
Тайвань
Описание
Прикоснись к роскоши, легкий Transcend StoreJet 25C3S — это не просто еще один внешний жесткий диск, это стильный аксессуар. StoreJet 25C3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и портом USB Type-C, что обеспечет непревзойденную скорость передачи данных. Поставляется с файловой системой NTFS, что позволяет начать его использование сразу после распаковки. Стильный корпус имеет полированную матовую поверхность из анодированного алюминия и прекрасно сочетается по стилю с Вашими другим устройствами. А рельефный логотип Transcend на его поверхности и обработанные края являются отличительным знаком, подтверждающим высокое качество изготовления и дизайна. Transcend StoreJet 25C3S внешний жесткий диск имеет предельно малую толщину, которая составляет всего 9,95 мм, и займет минимум места в вашей сумке или портфеле. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, а его вес составляет всего 133 г, что делает этот накопитель прекрасным выбором для использования в дороге, будь то деловая командировка или туристическая поездка. Внешний жесткий диск StoreJet 25С3S оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 и поддерживает стандарт UASP (USB Attached SCSI Protocol), что позволяет накопителю демонстрировать передачу данных со скоростью до 5 Гб/с.


Теги товара: 2 Тб, hdd, 2.5 дюйма
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