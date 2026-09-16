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Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]

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Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 1
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 2
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 3
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 4
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 5
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 6
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 7
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 1
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 2
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 3
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 4
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 5
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 6
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 7
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб. 
Начислим 230 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]
14 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK]




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB Type-C, кабель USB Type-C - USB Type-A
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний накопитель Netac ZX20L 1Tb [NT01ZX20L-001T-32BK] - данный товар вы можете купить по цене 14350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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