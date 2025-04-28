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Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)

1 Отзывы
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Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 8
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 9
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 8
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 9
  • Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 610 руб. 
Начислим 266 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 481817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)
16 610 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, адаптер, кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х5
Вес, г.
96

Описание товара Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)

Внешний жесткий диск Netac представляет собой надежное и стильное устройство для хранения данных. Оснащенный твердотельным накопителем (SSD), этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных и превосходную производительность. Корпус устройства выполнен из металла, что повышает его прочность и надежность, а также предоставляет защиту от внешних повреждений. Жесткий диск Netac имеет объем 1 Тб, чего достаточно для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и программы. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которым требуется мобильность и большая емкость хранения. Черный цвет корпуса придает устройству современный и профессиональный вид, а бренд Netac известен своим качеством и инновационными решениями в области хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, а также универсальную совместимость с различными устройствами, включая ноутбуки и настольные компьютеры. Внешний жесткий диск Netac — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Свободного места 931 Гб. Вроде всё работает. Скорость передачи на 7 Винде была 28 Мб/с) Если сломается - напишу здесь.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
чехол, адаптер, кабель USB Type-C, документация
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac представляет собой надежное и стильное устройство для хранения данных. Оснащенный твердотельным накопителем (SSD), этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных и превосходную производительность. Корпус устройства выполнен из металла, что повышает его прочность и надежность, а также предоставляет защиту от внешних повреждений. Жесткий диск Netac имеет объем 1 Тб, чего достаточно для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и программы. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которым требуется мобильность и большая емкость хранения. Черный цвет корпуса придает устройству современный и профессиональный вид, а бренд Netac известен своим качеством и инновационными решениями в области хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, а также универсальную совместимость с различными устройствами, включая ноутбуки и настольные компьютеры. Внешний жесткий диск Netac — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Илья

Достоинства:


Комментарий:
Свободного места 931 Гб. Вроде всё работает. Скорость передачи на 7 Винде была 28 Мб/с) Если сломается - напишу здесь.


Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 16610 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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