Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)
Внешний жесткий диск Netac представляет собой надежное и стильное устройство для хранения данных. Оснащенный твердотельным накопителем (SSD), этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных и превосходную производительность. Корпус устройства выполнен из металла, что повышает его прочность и надежность, а также предоставляет защиту от внешних повреждений. Жесткий диск Netac имеет объем 1 Тб, чего достаточно для хранения большого количества файлов, включая документы, фотографии, видео и программы. Форм-фактор 2.5 дюйма делает его компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которым требуется мобильность и большая емкость хранения. Черный цвет корпуса придает устройству современный и профессиональный вид, а бренд Netac известен своим качеством и инновационными решениями в области хранения данных. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-C обеспечивает быструю и стабильную передачу данных, а также универсальную совместимость с различными устройствами, включая ноутбуки и настольные компьютеры. Внешний жесткий диск Netac — это идеальный выбор для тех, кто ценит надежность, производительность и стиль.
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Достоинства:
Комментарий:
Свободного места 931 Гб. Вроде всё работает. Скорость передачи на 7 Винде была 28 Мб/с) Если сломается - напишу здесь.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z SLIM Aluminum Type C Black 1TB (NT01ZSLIM-001T-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Свободного места 931 Гб. Вроде всё работает. Скорость передачи на 7 Винде была 28 Мб/с) Если сломается - напишу здесь.