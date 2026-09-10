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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 3
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 4
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 5
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 3
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 4
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 5
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 398499
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
305

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный

Внешний жесткий диск HD330 компании ADATA емкостью до 5 ТБ обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором в 16,2 мм, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить. Прочная защита HD330 начинается снаружи - с долговечного, амортизирующего силиконового чехла, способного выдержать удары, падения и все жизненные невзгоды. В наш век видеоконтента высокой четкости слишком много памяти не бывает. Благодаря емкости в 5 ТБ, с HD330 вы всегда защищены и готовы к резервному копированию всех песен, фильмов, фотографий и другой информации. Очень немногие жесткие диски продолжают работать даже после падения или ударов, в результате которых появляются ошибки и поврежденные сектора. Благодаря запатентованным вибродатчикам ADATA, вся работа диска прекращается в случае обнаружения механических ударов. Работа возобновляется, как только минует угроза. Пользователь получает полную информацию с помощью четкого индикатора состояния.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик, резина
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск HD330 компании ADATA емкостью до 5 ТБ обеспечивает сохранность ваших данных за счет использования силиконового чехла снаружи, а также запатентованных вибродатчиков ADATA и программного обеспечения HDDtoGO с AES-256-битным шифрованием внутри. Однако, несмотря на свою прочность, HD330 отличается тонким форм-фактором в 16,2 мм, поэтому на него приятно смотреть и удобно переносить. Прочная защита HD330 начинается снаружи - с долговечного, амортизирующего силиконового чехла, способного выдержать удары, падения и все жизненные невзгоды. В наш век видеоконтента высокой четкости слишком много памяти не бывает. Благодаря емкости в 5 ТБ, с HD330 вы всегда защищены и готовы к резервному копированию всех песен, фильмов, фотографий и другой информации. Очень немногие жесткие диски продолжают работать даже после падения или ударов, в результате которых появляются ошибки и поврежденные сектора. Благодаря запатентованным вибродатчикам ADATA, вся работа диска прекращается в случае обнаружения механических ударов. Работа возобновляется, как только минует угроза. Пользователь получает полную информацию с помощью четкого индикатора состояния.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 5Tb (AHD330-5TU31-CBK HD330) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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