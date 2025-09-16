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Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)

20 Отзывы
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Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 1
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 2
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 3
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 4
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 5
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 6
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 7
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 8
Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 1
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 2
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 3
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 4
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 5
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 6
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 7
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 8
  • Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491432
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Характеристики

Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
100

Описание товара Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)

Внешний жесткий диск Seagate – это надежное решение для хранения большого объема данных в компактном и стильном устройстве. Оснащенный накопителем форм-фактора 2.5 дюйма, данный диск выполнен в прочном пластиковом корпусе, обеспечивающем легкость и портативность. С впечатляющим объемом хранения в 4 Тб, он позволяет сохранять огромное количество файлов, будь то фотографии, видео, документы или программы. Данный внешний HDD от Seagate поддерживает интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует быструю передачу данных и совместимость с большинством современных устройств. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера, будь то офис или домашний кабинет. Seagate, как один из ведущих брендов в области хранения данных, гарантирует высокое качество и надежность своего оборудования, что делает этот внешний жесткий диск идеальным выбором для пользователей, ценящих комбинацию вместительности, производительности и стиля.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400)

Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
всем доволен, за свои деньги хороший вариант. пользуюсь уже пол года , нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший HDD, Seagate на 4 ТБ. Сначала брал на 1 ТБ, потому что была необходимость и не пожалел. Пока что мало времени прошло с покупки нового. Дополню отзыв через 2-3 недели. Дополнено: замечаний нет, всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск но стало вываливаться гнездо куда провод подключается
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Такой диск заказывал племяннице. Она оценила его на 5+ Беру себе
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По первым ощущениям, всё хорошо. Хотя то, насколько сильно в таких масштабах отличается реальный объём от маркетингового, уже прямо-таки поражает ))) 4Тб равно 3,63Тб в реальности. Мда, дела... А так, работает без нареканий. Упаковка запечатана заводской пломбой, то есть вроде бы новый... По умолчанию отформатирован в exFAT, а не в NTFS, как другие диски от Seagate, выходившие в продажу в прошлом. Кому важно, не забудьте переформатировать перед использованием. Хотя для основной массы покупателей разницы не будет заметно.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
завис на 3,5ТБ загрузки памяти и блокирует копирование
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск! брал по скидке за 11т.руб., пришел в срок, в целости в коробочке с кабелем( короткий к сожалению ), определяется исправно, быстрая запись, обьем чуть меньше 4т (точнее 3.7 где то). в целом доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро Но разьема куда вставлять кабель просто физически нету
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, заводская упаковка целая, диск целый, диск работает без шума.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, новый. Быстрая доставка порадовала. Единственное замечание - бракованный кабель USB 3.0 Micro B Комплектный кабель в USB 3.0 выдавал скорость 20-23Мб/сек, а в USB 3.2 показал 30-40Мб/сек Я взял кабель от предыдущего внешнего HDD и он уже выдал 140Мб/сек с порта USB 3.2 Если кто-то столкнулся с медленной скоростью передачи файлов, советую попробовать заменить кабель
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна Нивникова

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, компактный, проверила в пункте выдачи, все подключилось и работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, все пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Не соответствует действительности. Обман полный. Диск был разделен на два тома. Нет там 4 тб .всего то там около 150 гб. Сдал сразу. Не видитесь на скидки.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, скорость чтения и записи пока на диске много свободного места нормальная около 100, но чем больше заполняется тем меньше скорость.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний жёсткий отличный мне понравился все отлично компактный вместительный много места внешний вид класс рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Губин Марк

Достоинства:


Комментарий:
Попался бракованный диск. Запись с компа на него 20 Мб/с, что подтвердилось замерами.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Быстрый. Даже макбук его видит без танцев с бубнами. Жаль только, что по факту он около 3,5 ТБ, а не 4
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
сигейт это конечно топ, работает отлично, скорость тоже норм. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, в комплекте провод. Внешний вид 10/10, небольшой, лёгкий, стильный. Пр объёму все чётко, как написано, по скорости записи не уступает другим hdd, не быстро и не медленно, пользуюсь чуть больше месяца, работает!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее решение для хранения фильмов. Опознается телевизором LG (произ-во 2022 года), но с задержкой, так как большой объем долго считывается при подключении.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Seagate – это надежное решение для хранения большого объема данных в компактном и стильном устройстве. Оснащенный накопителем форм-фактора 2.5 дюйма, данный диск выполнен в прочном пластиковом корпусе, обеспечивающем легкость и портативность. С впечатляющим объемом хранения в 4 Тб, он позволяет сохранять огромное количество файлов, будь то фотографии, видео, документы или программы. Данный внешний HDD от Seagate поддерживает интерфейс подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, что гарантирует быструю передачу данных и совместимость с большинством современных устройств. Черный цвет корпуса придает устройству элегантный и современный вид, подходящий для любого интерьера, будь то офис или домашний кабинет. Seagate, как один из ведущих брендов в области хранения данных, гарантирует высокое качество и надежность своего оборудования, что делает этот внешний жесткий диск идеальным выбором для пользователей, ценящих комбинацию вместительности, производительности и стиля.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
всем доволен, за свои деньги хороший вариант. пользуюсь уже пол года , нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Вадим К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший HDD, Seagate на 4 ТБ. Сначала брал на 1 ТБ, потому что была необходимость и не пожалел. Пока что мало времени прошло с покупки нового. Дополню отзыв через 2-3 недели. Дополнено: замечаний нет, всё супер!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрый диск но стало вываливаться гнездо куда провод подключается
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Такой диск заказывал племяннице. Она оценила его на 5+ Беру себе
Источник: Яндекс Маркет
18.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
По первым ощущениям, всё хорошо. Хотя то, насколько сильно в таких масштабах отличается реальный объём от маркетингового, уже прямо-таки поражает ))) 4Тб равно 3,63Тб в реальности. Мда, дела... А так, работает без нареканий. Упаковка запечатана заводской пломбой, то есть вроде бы новый... По умолчанию отформатирован в exFAT, а не в NTFS, как другие диски от Seagate, выходившие в продажу в прошлом. Кому важно, не забудьте переформатировать перед использованием. Хотя для основной массы покупателей разницы не будет заметно.
Источник: Яндекс Маркет
26.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
завис на 3,5ТБ загрузки памяти и блокирует копирование
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Станислав С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск! брал по скидке за 11т.руб., пришел в срок, в целости в коробочке с кабелем( короткий к сожалению ), определяется исправно, быстрая запись, обьем чуть меньше 4т (точнее 3.7 где то). в целом доволен, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2025
Владислав Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро Но разьема куда вставлять кабель просто физически нету
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично, заводская упаковка целая, диск целый, диск работает без шума.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Руслан П.

Достоинства:


Комментарий:
Товар оригинальный, новый. Быстрая доставка порадовала. Единственное замечание - бракованный кабель USB 3.0 Micro B Комплектный кабель в USB 3.0 выдавал скорость 20-23Мб/сек, а в USB 3.2 показал 30-40Мб/сек Я взял кабель от предыдущего внешнего HDD и он уже выдал 140Мб/сек с порта USB 3.2 Если кто-то столкнулся с медленной скоростью передачи файлов, советую попробовать заменить кабель
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Татьяна Нивникова

Достоинства:


Комментарий:
Отличный, компактный, проверила в пункте выдачи, все подключилось и работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, все пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Алексей З.

Достоинства:


Комментарий:
Не соответствует действительности. Обман полный. Диск был разделен на два тома. Нет там 4 тб .всего то там около 150 гб. Сдал сразу. Не видитесь на скидки.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует описанию, скорость чтения и записи пока на диске много свободного места нормальная около 100, но чем больше заполняется тем меньше скорость.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний жёсткий отличный мне понравился все отлично компактный вместительный много места внешний вид класс рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Губин Марк

Достоинства:


Комментарий:
Попался бракованный диск. Запись с компа на него 20 Мб/с, что подтвердилось замерами.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Наталья Х.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Быстрый. Даже макбук его видит без танцев с бубнами. Жаль только, что по факту он около 3,5 ТБ, а не 4
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
сигейт это конечно топ, работает отлично, скорость тоже норм. покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка хорошая, в комплекте провод. Внешний вид 10/10, небольшой, лёгкий, стильный. Пр объёму все чётко, как написано, по скорости записи не уступает другим hdd, не быстро и не медленно, пользуюсь чуть больше месяца, работает!
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Елена И.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее решение для хранения фильмов. Опознается телевизором LG (произ-во 2022 года), но с задержкой, так как большой объем долго считывается при подключении.


Внешний HDD Seagate 4TB (STKM4000400) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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