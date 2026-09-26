Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming 4Tb (HDTX140EK3CA) черный
4 ТБ Внешний HDD Toshiba Canvio Gaming [HDTX140EK3CA] благодаря своей емкости и возможностям станет отличным выбором для различных игровых приставок. С помощью этой модели вы без труда сможете расширить объем памяти, а также увеличить производительность консоли в целом. В основе накопителя используются магнитные пластины, а также шпиндель с высокой скоростью вращения, что вкупе с интерфейсом USB-A обеспечивает высокую скорость чтения и записи файлов, предотвращая длительные загрузки между уровнями. Другой особенностью Toshiba Canvio Gaming является стильный и лаконичный дизайн. Корпус соответствует формату 2.5” и выполнен из высококачественных материалов, благодаря чему обеспечивается надежная защита от повреждений. Кроме того, модель обладает компактными размерами и небольшим весом, что делает транспортировку простой и удобной. Комплектация включает в себя кабель подключения.
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