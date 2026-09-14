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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый

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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 1
Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 2
Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
  • Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 1
  • Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 2
  • Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 310 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 492241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый
19 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х12
Вес, кг.
1.53

Описание товара Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый

Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.



Теги товара: 4 тб, 2.5 дюйма

Отзывы о товаре Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.1
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
бежевый
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Canvio Advance - это надежное решение для хранения данных, предназначенное для всех, кому нужны качество и элегантность по выгодной цене. Мы поместили до 4 ТБ высокоскоростного хранилища в стильный корпус. Устройство предлагается в трех цветовых исполнениях, чтобы вы выбрали то, что вам больше понравится. А для максимальной пользы в комплект поставки входят пакет ПО для резервного копирования и удобная в настройке программа обеспечения безопасности, чтобы ваши данные гарантированно были надежно защищены.


Теги товара: 4 тб, 2.5 дюйма
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD Toshiba 4ТБ (HDTCA40EW3CA) бежевый - стоимость товара 19310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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