Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7, PCIe USB3.2/Type-C Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7, PCIe USB3.2/Type-C Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента. Высочайшая скорость SSD накопителя T7 с интерфейсом USB 3.2 Gen2 обеспечит практически мгновенный перенос ваших данных. Встроенная технология PCIe NVMe ускоряет процесс последовательного чтения/записи до значений порядка 1050/1000 MБ/сек., соответственно, благодаря быстродействие накопителя T7 почти в два раза превышает быстродействие предыдущего накопителя T5. Безопасность данных в накопителе надежно обеспечена паролем с AES 256-битным шифрованием. Электроника накопителя защищена прочным металлическим корпусом, выдерживающим падение с высоты до 2 метров. Пользуйтесь накопителем T7, не беспокоясь о проблеме перегрева. Улучшенная система защиты накопителя T7 от перегрева обеспечена технологией ePCM и динамической термозащитой Dynamic Thermal Guard, контролирующей температуру, благодаряя чему этот компактный SSD накопитель даже при высоких скоростях обмена данными сохраняет оптимальную температуру. Стандартными признаками накопителя T7 Touch являются малая толщина и карманные размеры. Накопитель весит 58 грамм, а по размерам он напоминает кредитную карту. Благодаря элегантному и прочному алюминиевому корпусу, накопитель комфортно умещается в вашей руке. Накопитель T7 поставляется со встроенным обновленным ПО для PC и Mac ОС, что позволяет установить пароли и получать последние обновления программного обеспечения. Вы также можете загрузить мобильное приложение для смартфонов и планшетов с ОС Android.
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Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Достоинства:
Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами
Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Samsung 1Tb T7, PCIe USB3.2/Type-C Indigo Blue (MU-PC1T0H/WW)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший и быстрый диск. Цена не маленькая, но для важной информации лучше не экономить.
Достоинства:
Комментарий:
Все как положено упаковано. Шустрый, то что надо. Цвет такой красивый)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Покупала на подарок, очень компактный, маленький, приятно держать в руке, цвет очень красивый. Функции выполняет на 5+. Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
До этого был на 500гб, долго пользуюсь, поэтому не было вопроса, какой брать на 1 тб. Работает быстро, ни разу не подводил)) компактный, удобно брать на съемки, в поездки. В комплекте два провода с разными входами