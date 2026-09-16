Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400
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Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 700 руб.
В наличии
Код товара: 718480
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
20 700 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Micro-B
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400 rpm
Размеры в упаковке, см
19х17х12
Вес, кг.
1.49
Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400
Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] в черном цвете оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A 5. Он передает данные со скоростью 5 Гбит/сек. Это актуально для тех, кто не хочет ждать долгого копирования видео, музыки, фото и других объемных файлов. Модель оснащена памятью 5 ТБ для большого количество документов, программ и мультимедиа. Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] дополнен подпиской на Mylio Create. Эта программа систематизирует коллекцию фото для быстрого доступа к нужным снимкам. В комплект включено программное обеспечение Rescue Data Recovery. Оно помогает восстанавливать утерянные и поврежденные файлы. Для удобной работы в творческих приложениях предусмотрена подписка на сервис Adobe Creative Cloud.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Micro-B
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400 rpm
Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] в черном цвете оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A 5. Он передает данные со скоростью 5 Гбит/сек. Это актуально для тех, кто не хочет ждать долгого копирования видео, музыки, фото и других объемных файлов. Модель оснащена памятью 5 ТБ для большого количество документов, программ и мультимедиа. Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] дополнен подпиской на Mylio Create. Эта программа систематизирует коллекцию фото для быстрого доступа к нужным снимкам. В комплект включено программное обеспечение Rescue Data Recovery. Оно помогает восстанавливать утерянные и поврежденные файлы. Для удобной работы в творческих приложениях предусмотрена подписка на сервис Adobe Creative Cloud.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Купить Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - по цене 20700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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