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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400

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Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 1
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 2
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 3
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 4
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 1
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 2
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 3
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 4
  • Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 700 руб. 
Начислим 332 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400
20 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Micro-B
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400 rpm
Размеры в упаковке, см
19х17х12
Вес, кг.
1.49

Описание товара Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400

Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] в черном цвете оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A 5. Он передает данные со скоростью 5 Гбит/сек. Это актуально для тех, кто не хочет ждать долгого копирования видео, музыки, фото и других объемных файлов. Модель оснащена памятью 5 ТБ для большого количество документов, программ и мультимедиа. Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] дополнен подпиской на Mylio Create. Эта программа систематизирует коллекцию фото для быстрого доступа к нужным снимкам. В комплект включено программное обеспечение Rescue Data Recovery. Оно помогает восстанавливать утерянные и поврежденные файлы. Для удобной работы в творческих приложениях предусмотрена подписка на сервис Adobe Creative Cloud.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
документация, кабель USB Micro-B
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения
5400 rpm
Описание
Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] в черном цвете оснащен интерфейсом USB 3.2 Gen 1 Type-A 5. Он передает данные со скоростью 5 Гбит/сек. Это актуально для тех, кто не хочет ждать долгого копирования видео, музыки, фото и других объемных файлов. Модель оснащена памятью 5 ТБ для большого количество документов, программ и мультимедиа. Внешний 5 ТБ HDD Seagate One Touch [STKZ5000400] дополнен подпиской на Mylio Create. Эта программа систематизирует коллекцию фото для быстрого доступа к нужным снимкам. В комплект включено программное обеспечение Rescue Data Recovery. Оно помогает восстанавливать утерянные и поврежденные файлы. Для удобной работы в творческих приложениях предусмотрена подписка на сервис Adobe Creative Cloud.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Внешний жесткий диск Seagate One Touch 5TB Black STKZ5000400 - по цене 20700 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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