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Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)

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Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 750 руб. 
Начислим 316 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 571035
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)
19 750 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)

Внешний SSD Netac Z SLIM ? надежный накопитель, разработанный для подключения к PS4 и XBox One. Он увеличивает память устройства на 2000 ГБ позволяя хранить любимые игры. Компактные размеры диска делают его идеальным спутником любителей игр, куда бы он ни отправился. Поддержка накопителем Netac Z SLIM интерфейса USB 3.2 Gen2 Type-C, совместимого с 3.1 Gen2 позволяет использовать его для разных моделей игровых консолей. Корпус SSD выполнен из прочного металла, что позволяет ему выдерживать любые условия эксплуатации. Он считывает цифровую информацию на скорости 550 Мбайт/сек, поэтому вы не ощущаете задержек в самых динамичных играх. Это создает комфортные ощущения в процессе игры и позволяет выходить из них победителем.



Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, ёмкость соответствует заявленной. Упаковка прям порадовала, помимо диска ещё накладную положили. Остался полностью доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Netac Z SLIM ? надежный накопитель, разработанный для подключения к PS4 и XBox One. Он увеличивает память устройства на 2000 ГБ позволяя хранить любимые игры. Компактные размеры диска делают его идеальным спутником любителей игр, куда бы он ни отправился. Поддержка накопителем Netac Z SLIM интерфейса USB 3.2 Gen2 Type-C, совместимого с 3.1 Gen2 позволяет использовать его для разных моделей игровых консолей. Корпус SSD выполнен из прочного металла, что позволяет ему выдерживать любые условия эксплуатации. Он считывает цифровую информацию на скорости 550 Мбайт/сек, поэтому вы не ощущаете задержек в самых динамичных играх. Это создает комфортные ощущения в процессе игры и позволяет выходить из них победителем.


Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Иван Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, ёмкость соответствует заявленной. Упаковка прям порадовала, помимо диска ещё накладную положили. Остался полностью доволен.


Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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