Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 750 руб.
В наличии
Код товара: 571035
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)
Внешний SSD Netac Z SLIM ? надежный накопитель, разработанный для подключения к PS4 и XBox One. Он увеличивает память устройства на 2000 ГБ позволяя хранить любимые игры. Компактные размеры диска делают его идеальным спутником любителей игр, куда бы он ни отправился. Поддержка накопителем Netac Z SLIM интерфейса USB 3.2 Gen2 Type-C, совместимого с 3.1 Gen2 позволяет использовать его для разных моделей игровых консолей. Корпус SSD выполнен из прочного металла, что позволяет ему выдерживать любые условия эксплуатации. Он считывает цифровую информацию на скорости 550 Мбайт/сек, поэтому вы не ощущаете задержек в самых динамичных играх. Это создает комфортные ощущения в процессе игры и позволяет выходить из них победителем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Цвет
черный
Комлектация
внешний диск, USB Type-C - USB Type-A, адаптер USB Type-A - USB Type-C, инструкция
Материал корпуса
алюминий
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Страна производитель
Китай
Внешний SSD Netac Z SLIM ? надежный накопитель, разработанный для подключения к PS4 и XBox One. Он увеличивает память устройства на 2000 ГБ позволяя хранить любимые игры. Компактные размеры диска делают его идеальным спутником любителей игр, куда бы он ни отправился. Поддержка накопителем Netac Z SLIM интерфейса USB 3.2 Gen2 Type-C, совместимого с 3.1 Gen2 позволяет использовать его для разных моделей игровых консолей. Корпус SSD выполнен из прочного металла, что позволяет ему выдерживать любые условия эксплуатации. Он считывает цифровую информацию на скорости 550 Мбайт/сек, поэтому вы не ощущаете задержек в самых динамичных играх. Это создает комфортные ощущения в процессе игры и позволяет выходить из них победителем.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 2 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, ёмкость соответствует заявленной. Упаковка прям порадовала, помимо диска ещё накладную положили. Остался полностью доволен.
Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19750 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac External 2.0Tb Z SLIM (NT01ZSLIM-002T-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, ёмкость соответствует заявленной. Упаковка прям порадовала, помимо диска ещё накладную положили. Остался полностью доволен.