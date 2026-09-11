Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
2 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 585481
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документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Размеры в упаковке, см
13х10х4
Вес, г.
200
Описание товара Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный
Внешний жесткий диск Samsung — это надежное и современное устройство хранения данных. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, он обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволит вам быстро и эффективно работать с большими объемами информации.
Корпус накопителя выполнен из прочного металла, что защищает его от внешних воздействий и добавляет стильный внешний вид. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот SSD-диск легким и удобным для переноски, а элегантный черный цвет подчеркивает его современный дизайн.
С брендом Samsung вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности устройства. Данный SSD-накопитель предлагает впечатляющий объем 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, включая видео, фото и документы. Это идеальное решение для тех, кому важна надежность, скорость и портативность в одном устройстве.
документация, кабель USB Type-C - USB Type-A, кабель USB Type C - USB Type C
Материал корпуса
металл
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Описание
Внешний жесткий диск Samsung — это надежное и современное устройство хранения данных. Оснащенный интерфейсом подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C, он обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволит вам быстро и эффективно работать с большими объемами информации.
Корпус накопителя выполнен из прочного металла, что защищает его от внешних воздействий и добавляет стильный внешний вид. Компактный форм-фактор 1.8 дюйма делает этот SSD-диск легким и удобным для переноски, а элегантный черный цвет подчеркивает его современный дизайн.
С брендом Samsung вы можете быть уверены в высоком качестве и долговечности устройства. Данный SSD-накопитель предлагает впечатляющий объем 2 Тб, что позволяет хранить огромное количество файлов, включая видео, фото и документы. Это идеальное решение для тех, кому важна надежность, скорость и портативность в одном устройстве.
Внешний SSD Samsung 2Tb T7 Shield (MU-PE2T0S/WW) Чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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