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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)

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Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 1
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 2
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 3
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 4
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 5
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 6
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 7
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 1
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 2
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 3
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 4
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 5
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 6
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 7
  • Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 660 руб. 
Начислим 347 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 256923
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)
21 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х4
Вес, г.
380

Описание товара Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)

Внешний жесткий диск A-Data представляет собой идеальное решение для хранения больших объемов данных, предлагая 4 Тб памяти для ваших файлов, фотографий, видео и документов. Надежность и долговечность устройства обеспечиваются прочным корпусом, выполненным из сочетания пластика и резины, что не только защищает диск от повреждений, но и делает его устойчивым к скольжению. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот жесткий диск компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которые часто находятся в движении. Элегантный черный цвет придает устройству стильный и сдержанный вид, гармонично вписывающийся в любую рабочую среду. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что значительно ускоряет процесс копирования больших файлов и облегчает резервное копирование. Бренд A-Data известен своим качеством и передовыми технологиями в области хранения данных, что делает данный внешний жесткий диск надежным выбором как для личного использования, так и для профессиональных нужд.



Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
4 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, инструкция
Материал корпуса
пластик, резина
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 rpm
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск A-Data представляет собой идеальное решение для хранения больших объемов данных, предлагая 4 Тб памяти для ваших файлов, фотографий, видео и документов. Надежность и долговечность устройства обеспечиваются прочным корпусом, выполненным из сочетания пластика и резины, что не только защищает диск от повреждений, но и делает его устойчивым к скольжению. Форм-фактор 2.5 дюйма делает этот жесткий диск компактным и удобным для переноски, что идеально подходит для пользователей, которые часто находятся в движении. Элегантный черный цвет придает устройству стильный и сдержанный вид, гармонично вписывающийся в любую рабочую среду. Благодаря интерфейсу подключения USB 3.2 Gen 1 Type-A, этот жесткий диск обеспечивает высокую скорость передачи данных, что значительно ускоряет процесс копирования больших файлов и облегчает резервное копирование. Бренд A-Data известен своим качеством и передовыми технологиями в области хранения данных, что делает данный внешний жесткий диск надежным выбором как для личного использования, так и для профессиональных нужд.


Теги товара: 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 4Tb черный (AHD330-4TU31-CBK) - стоимость товара 21660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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