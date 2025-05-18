Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб.
В наличии
Код товара: 475170
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB C 3.2 gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)
Портативный SSD-накопитель Netac Z7S работает вчетверо быстрее портативного жесткого диска. Такой результат совершенно недостижим для портативных жестких дисков. Долговечная конструкция и стильный внешний вид, исключительная компактность и отсутствие хрупких движущихся деталей. Технология твердотельных накопителей предлагает надежное и высокопроизводительное хранилище с малым временем отклика для тех, кто снимает и носит с собой множество фотографий и видео большого размера.
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Бренд
Тип товара
Накопитель SSD внешний
Интерфейс
USB C 3.2 gen2
Тип накопителя
SSD
Объем
120 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Портативный SSD-накопитель Netac Z7S работает вчетверо быстрее портативного жесткого диска. Такой результат совершенно недостижим для портативных жестких дисков. Долговечная конструкция и стильный внешний вид, исключительная компактность и отсутствие хрупких движущихся деталей. Технология твердотельных накопителей предлагает надежное и высокопроизводительное хранилище с малым временем отклика для тех, кто снимает и носит с собой множество фотографий и видео большого размера.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. Сколько проработает в НА время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Брак корпуса, проблемы с контролем SSD, при подключении ОС не запускается
Достоинства:
Комментарий:
Всё хоккей. Одна мечта, чтобы как можно дольше проработал.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь внешним накопителем в первые, всё понравилось спасибо, всё соответствует описанию рекомендую.
Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK) - стоимость товара 3330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z7S 120Gb (NT01Z7S-120G-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Нормально. Сколько проработает в НА время покажет.
Достоинства:
Комментарий:
Брак корпуса, проблемы с контролем SSD, при подключении ОС не запускается
Достоинства:
Комментарий:
Всё хоккей. Одна мечта, чтобы как можно дольше проработал.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь внешним накопителем в первые, всё понравилось спасибо, всё соответствует описанию рекомендую.