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Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)

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Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 1
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 2
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 3
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 4
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 1
  • Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 2
  • Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 3
  • Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 4
  • Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692106
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)

Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Netac 120Gb Z6S (NT01Z6S-120G-32SL) - стоимость товара 3320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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