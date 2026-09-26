Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK)
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z9 128Gb (NT01Z9-128G-32BK)
Внешние жесткие диски Netac – это надежное решение для хранения ваших данных. Модель оснащена передовым SSD накопителем объемом 120 Гб, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и надежность их хранения. Изящный корпус устройства выполнен из комбинации пластика и металла, что гарантирует прочность и долговечность, оставаясь при этом легким и портативным. Чёрный цвет корпуса придает устройству стильный и современный вид, идеально сочетающийся с любым цифровым окружением. Форм-фактор накопителя 1.8 дюйма делает этот внешний диск компактным, удобным для ношения и использования в любых условиях. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-A обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет максимально эффективно использовать время и ресурсы. Бренд Netac славится своим вниманием к деталям и качеству продукции, что делает эти внешние жесткие диски отличным выбором как для личного пользования, так и для работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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