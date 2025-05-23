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Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)

28 Отзывы
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Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401332
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100

Описание товара Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)

Внешний жесткий диск Netac — это надежное и современное решение для хранения данных, объединяющее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот SSD накопитель отличается высокой скоростью передачи данных благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-A, который позволяет максимально эффективно использовать время и производительность. Изготовленный из комбинации пластика и металла, корпус обеспечивает не только долговечность, но и легкость, что делает его идеальным для мобильного использования. Форм-фактор 2.5 дюйма дает возможность удобно разместить его в сумке или кармане, а элегантный серебристый цвет добавляет эстетическую привлекательность. С объемом 250 Гб, этот внешний жесткий диск способен вместить все ваши важные файлы и мультимедийные данные, делая его отличным выбором как для профессионального, так и для личного использования. Бренд Netac известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгий срок службы устройства и безопасность ваших данных.



Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Станислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний диск за свои деньги не плохой. Работает шустро, объем вполне достаточный, своими габаритами маленький и легкий . Минусом заглушка с торца криво вклеена, за это снял бы полбалла.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Индира

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, подруге понравился, по весу очень лёгкий, компактный
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Все хорошо. Накачали фильмов.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Захар Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штукенция. места прилично, можно носить большой объем данных. скорость тоже отличная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука, качает и читает быстро, удобный чехол. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем второй. Нравится размер и скорость обмена данными.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хоть и подозрительно легкий но скорости заявленные держит на ура
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает, объём соответствует описанию. Нетбук и планшет накопитель видят, скорость хорошая, смартфон почему то не обнаруживает, в целом покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Михаил Про

Достоинства:


Комментарий:
работает, форматировать надо во всех устройствах типа тв , а потом заливать в него
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший накопитель. Все на месте. Работает без нареканий. Заявленный объем в наличии. Приемлемая цена. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Эдуард Н.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично, некоторые фильмы скачиваются на скорости 30 мб/с, некоторые на 100 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
денис м.

Достоинства:


Комментарий:
брал для,ps4, диск работает,сразу определился,перенес игры,запуск без лагов и зависаний,диск работает,все супер,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
работает, подключил к пс4 всё круто!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Высокая скорость,компактный.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
500 G подключил к PS 5, переместил игры на него. Пока работает, дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Тахир

Достоинства:


Комментарий:
быстрый как Феррари;) и карманный как синикупер)))
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. Скорость записи/чтения близка к объявленной
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. все хорошо, пользуюсь давно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в целостности, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Не самый шустрый ssd, но я никуда не спешу). Компом и ноутом определился легко. Ради эксперимента воткнул его в смартфон - тоже без проблем (зависит, конечно, от характеристик смарта). Нормальный недорогой ssd. Пару лет проработает - уже окупит себя.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь и полезная за свои деньги. Хороший комплект. Работает не хуже более дорогих аналогов.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd,месяц пользую -пока всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, но диски надо проверять временем))
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен, скорость скачивания usb 3.0 около 49-50 mbit. Скидывал инфу с HDD.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
диск супер. заявленные ха-ки подтверждены. Пишет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичный, добротно выглядит, забил под завязку фильмами. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый SSD этого производителя. Всё устраивает. В комплекте чехол из кожзама, переходник с USB на Type-C и кабель 30 см.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Комп видит диск, скорость не мерил.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
250 Гб
Цвет
серебристый
Комлектация
кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний жесткий диск Netac — это надежное и современное решение для хранения данных, объединяющее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот SSD накопитель отличается высокой скоростью передачи данных благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-A, который позволяет максимально эффективно использовать время и производительность. Изготовленный из комбинации пластика и металла, корпус обеспечивает не только долговечность, но и легкость, что делает его идеальным для мобильного использования. Форм-фактор 2.5 дюйма дает возможность удобно разместить его в сумке или кармане, а элегантный серебристый цвет добавляет эстетическую привлекательность. С объемом 250 Гб, этот внешний жесткий диск способен вместить все ваши важные файлы и мультимедийные данные, делая его отличным выбором как для профессионального, так и для личного использования. Бренд Netac известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгий срок службы устройства и безопасность ваших данных.


Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Станислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний диск за свои деньги не плохой. Работает шустро, объем вполне достаточный, своими габаритами маленький и легкий . Минусом заглушка с торца криво вклеена, за это снял бы полбалла.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Индира

Достоинства:


Комментарий:
Брала в подарок, подруге понравился, по весу очень лёгкий, компактный
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Все хорошо. Накачали фильмов.
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Захар Е.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая штукенция. места прилично, можно носить большой объем данных. скорость тоже отличная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
сергей с.

Достоинства:


Комментарий:
Крутая штука, качает и читает быстро, удобный чехол. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Леонид Б.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаем второй. Нравится размер и скорость обмена данными.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Максим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хоть и подозрительно легкий но скорости заявленные держит на ура
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает, объём соответствует описанию. Нетбук и планшет накопитель видят, скорость хорошая, смартфон почему то не обнаруживает, в целом покупкой доволен.
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Михаил Про

Достоинства:


Комментарий:
работает, форматировать надо во всех устройствах типа тв , а потом заливать в него
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший накопитель. Все на месте. Работает без нареканий. Заявленный объем в наличии. Приемлемая цена. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Эдуард Н.

Достоинства:


Комментарий:
все работает отлично, некоторые фильмы скачиваются на скорости 30 мб/с, некоторые на 100 мб/с
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
денис м.

Достоинства:


Комментарий:
брал для,ps4, диск работает,сразу определился,перенес игры,запуск без лагов и зависаний,диск работает,все супер,я доволен
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Григорий

Достоинства:


Комментарий:
работает, подключил к пс4 всё круто!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Высокая скорость,компактный.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Алексей Х.

Достоинства:


Комментарий:
500 G подключил к PS 5, переместил игры на него. Пока работает, дальше видно будет
Источник: Яндекс Маркет
19.12.2024
Тахир

Достоинства:


Комментарий:
быстрый как Феррари;) и карманный как синикупер)))
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает нормально. Скорость записи/чтения близка к объявленной
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Илья В.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. все хорошо, пользуюсь давно
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2024
Николай В.

Достоинства:


Комментарий:
пришло в целостности, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает. Не самый шустрый ssd, но я никуда не спешу). Компом и ноутом определился легко. Ради эксперимента воткнул его в смартфон - тоже без проблем (зависит, конечно, от характеристик смарта). Нормальный недорогой ssd. Пару лет проработает - уже окупит себя.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь и полезная за свои деньги. Хороший комплект. Работает не хуже более дорогих аналогов.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Анатолий Н.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ssd,месяц пользую -пока всё устраивает
Источник: Яндекс Маркет
25.11.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо, но диски надо проверять временем))
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2024
Вадим

Достоинства:


Комментарий:
Товаром доволен, скорость скачивания usb 3.0 около 49-50 mbit. Скидывал инфу с HDD.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2024
Максим П.

Достоинства:


Комментарий:
диск супер. заявленные ха-ки подтверждены. Пишет быстро.
Источник: Яндекс Маркет
14.10.2024
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
симпатичный, добротно выглядит, забил под завязку фильмами. всё работает
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
Не первый SSD этого производителя. Всё устраивает. В комплекте чехол из кожзама, переходник с USB на Type-C и кабель 30 см.
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2024
Игорь С.

Достоинства:


Комментарий:
Комп видит диск, скорость не мерил.


Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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