Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)
Внешний жесткий диск Netac — это надежное и современное решение для хранения данных, объединяющее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот SSD накопитель отличается высокой скоростью передачи данных благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen 2 Type-A, который позволяет максимально эффективно использовать время и производительность. Изготовленный из комбинации пластика и металла, корпус обеспечивает не только долговечность, но и легкость, что делает его идеальным для мобильного использования. Форм-фактор 2.5 дюйма дает возможность удобно разместить его в сумке или кармане, а элегантный серебристый цвет добавляет эстетическую привлекательность. С объемом 250 Гб, этот внешний жесткий диск способен вместить все ваши важные файлы и мультимедийные данные, делая его отличным выбором как для профессионального, так и для личного использования. Бренд Netac известен своей надежностью и качеством, что гарантирует долгий срок службы устройства и безопасность ваших данных.
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Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, Черные, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Внешний диск за свои деньги не плохой. Работает шустро, объем вполне достаточный, своими габаритами маленький и легкий . Минусом заглушка с торца криво вклеена, за это снял бы полбалла.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, подруге понравился, по весу очень лёгкий, компактный
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Все хорошо. Накачали фильмов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штукенция. места прилично, можно носить большой объем данных. скорость тоже отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука, качает и читает быстро, удобный чехол. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем второй. Нравится размер и скорость обмена данными.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и подозрительно легкий но скорости заявленные держит на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает, объём соответствует описанию. Нетбук и планшет накопитель видят, скорость хорошая, смартфон почему то не обнаруживает, в целом покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает, форматировать надо во всех устройствах типа тв , а потом заливать в него
Достоинства:
Комментарий:
Хороший накопитель. Все на месте. Работает без нареканий. Заявленный объем в наличии. Приемлемая цена. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично, некоторые фильмы скачиваются на скорости 30 мб/с, некоторые на 100 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
брал для,ps4, диск работает,сразу определился,перенес игры,запуск без лагов и зависаний,диск работает,все супер,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает, подключил к пс4 всё круто!
Достоинства:
Комментарий:
Высокая скорость,компактный.
Достоинства:
Комментарий:
500 G подключил к PS 5, переместил игры на него. Пока работает, дальше видно будет
Достоинства:
Комментарий:
быстрый как Феррари;) и карманный как синикупер)))
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Скорость записи/чтения близка к объявленной
Достоинства:
Комментарий:
Работает. все хорошо, пользуюсь давно
Достоинства:
Комментарий:
пришло в целостности, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Не самый шустрый ssd, но я никуда не спешу). Компом и ноутом определился легко. Ради эксперимента воткнул его в смартфон - тоже без проблем (зависит, конечно, от характеристик смарта). Нормальный недорогой ssd. Пару лет проработает - уже окупит себя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь и полезная за свои деньги. Хороший комплект. Работает не хуже более дорогих аналогов.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd,месяц пользую -пока всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, но диски надо проверять временем))
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, скорость скачивания usb 3.0 около 49-50 mbit. Скидывал инфу с HDD.
Достоинства:
Комментарий:
диск супер. заявленные ха-ки подтверждены. Пишет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный, добротно выглядит, забил под завязку фильмами. всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Не первый SSD этого производителя. Всё устраивает. В комплекте чехол из кожзама, переходник с USB на Type-C и кабель 30 см.
Достоинства:
Комментарий:
Комп видит диск, скорость не мерил.
Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z9 250Gb (NT01Z9-250G-32BK)
Достоинства:
Комментарий:
Внешний диск за свои деньги не плохой. Работает шустро, объем вполне достаточный, своими габаритами маленький и легкий . Минусом заглушка с торца криво вклеена, за это снял бы полбалла.
Достоинства:
Комментарий:
Брала в подарок, подруге понравился, по весу очень лёгкий, компактный
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Все хорошо. Накачали фильмов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая штукенция. места прилично, можно носить большой объем данных. скорость тоже отличная.
Достоинства:
Комментарий:
Крутая штука, качает и читает быстро, удобный чехол. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Покупаем второй. Нравится размер и скорость обмена данными.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и подозрительно легкий но скорости заявленные держит на ура
Достоинства:
Комментарий:
Пришло вовремя, упаковано хорошо, всё работает, объём соответствует описанию. Нетбук и планшет накопитель видят, скорость хорошая, смартфон почему то не обнаруживает, в целом покупкой доволен.
Достоинства:
Комментарий:
работает, форматировать надо во всех устройствах типа тв , а потом заливать в него
Достоинства:
Комментарий:
Хороший накопитель. Все на месте. Работает без нареканий. Заявленный объем в наличии. Приемлемая цена. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
все работает отлично, некоторые фильмы скачиваются на скорости 30 мб/с, некоторые на 100 мб/с
Достоинства:
Комментарий:
брал для,ps4, диск работает,сразу определился,перенес игры,запуск без лагов и зависаний,диск работает,все супер,я доволен
Достоинства:
Комментарий:
работает, подключил к пс4 всё круто!
Достоинства:
Комментарий:
Высокая скорость,компактный.
Достоинства:
Комментарий:
500 G подключил к PS 5, переместил игры на него. Пока работает, дальше видно будет
Достоинства:
Комментарий:
быстрый как Феррари;) и карманный как синикупер)))
Достоинства:
Комментарий:
Работает нормально. Скорость записи/чтения близка к объявленной
Достоинства:
Комментарий:
Работает. все хорошо, пользуюсь давно
Достоинства:
Комментарий:
пришло в целостности, все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает. Не самый шустрый ssd, но я никуда не спешу). Компом и ноутом определился легко. Ради эксперимента воткнул его в смартфон - тоже без проблем (зависит, конечно, от характеристик смарта). Нормальный недорогой ssd. Пару лет проработает - уже окупит себя.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь и полезная за свои деньги. Хороший комплект. Работает не хуже более дорогих аналогов.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ssd,месяц пользую -пока всё устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, но диски надо проверять временем))
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен, скорость скачивания usb 3.0 около 49-50 mbit. Скидывал инфу с HDD.
Достоинства:
Комментарий:
диск супер. заявленные ха-ки подтверждены. Пишет быстро.
Достоинства:
Комментарий:
симпатичный, добротно выглядит, забил под завязку фильмами. всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Не первый SSD этого производителя. Всё устраивает. В комплекте чехол из кожзама, переходник с USB на Type-C и кабель 30 см.
Достоинства:
Комментарий:
Комп видит диск, скорость не мерил.