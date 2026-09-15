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Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver

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Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 1
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 1
  • Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 573667
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
7 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
Внешние жесткие диски
Размеры в упаковке, см
16х14х7
Вес, г.
7

Описание товара Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver

Transcend ESD260C — это портативный твердотельный накопитель с прочным металлическим корпусом серебристого цвета и интерфейсом USB 3.1 Gen 2 обеспечивающим непревзойденную скорости передачи данных. Кроме того, ESD260C весит всего 33 г, поэтому его удобно носить с собой.

Отзывы о товаре Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
Внешние жесткие диски
Описание
Transcend ESD260C — это портативный твердотельный накопитель с прочным металлическим корпусом серебристого цвета и интерфейсом USB 3.1 Gen 2 обеспечивающим непревзойденную скорости передачи данных. Кроме того, ESD260C весит всего 33 г, поэтому его удобно носить с собой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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