Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 250 руб.
В наличии
Код товара: 573667
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 250 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
16х14х7
Вес, г.
7
Описание товара Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
Transcend ESD260C — это портативный твердотельный накопитель с прочным металлическим корпусом серебристого цвета и интерфейсом USB 3.1 Gen 2 обеспечивающим непревзойденную скорости передачи данных. Кроме того, ESD260C весит всего 33 г, поэтому его удобно носить с собой.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб
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Внешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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