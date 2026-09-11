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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1

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Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 1
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 2
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 3
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 1
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 2
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 3
  • Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 569320
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
8 920 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
34

Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1

Портативный внешний HDD A-DATA HV320 имеет объем памяти в 1 ТБ. Это позволит хранить на нем большие коллекции фотографий и видео, а также нужные рабочие программы и файлы. Технические параметры диска предусматривают его совместимость с PS5, Xbox Series X;S, а значит, он может использоваться в качестве хранилища любимых игр. За счет форм-фактора 2.5? жесткий диск идеально подходит для подключения к ноутбукам.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Портативный внешний HDD A-DATA HV320 имеет объем памяти в 1 ТБ. Это позволит хранить на нем большие коллекции фотографий и видео, а также нужные рабочие программы и файлы. Технические параметры диска предусматривают его совместимость с PS5, Xbox Series X;S, а значит, он может использоваться в качестве хранилища любимых игр. За счет форм-фактора 2.5? жесткий диск идеально подходит для подключения к ноутбукам.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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