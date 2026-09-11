Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 920 руб.
В наличии
Код товара: 569320
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
34
Описание товара Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1
Портативный внешний HDD A-DATA HV320 имеет объем памяти в 1 ТБ. Это позволит хранить на нем большие коллекции фотографий и видео, а также нужные рабочие программы и файлы. Технические параметры диска предусматривают его совместимость с PS5, Xbox Series X;S, а значит, он может использоваться в качестве хранилища любимых игр. За счет форм-фактора 2.5? жесткий диск идеально подходит для подключения к ноутбукам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 530 руб.2133 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
-
В наличииЦена 8 700 руб.2175 руб. в СплитВнешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb белый (AHV620S-1TU31-CWH)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 8 920 руб.2230 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 8 950 руб.2238 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-...
-
В наличииЦена 8 980 руб.2245 руб. в СплитВнешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)
-
В наличииЦена 9 040 руб.2260 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
-
В наличииЦена 9 060 руб.2265 руб. в СплитВнешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитВнешний жесткий диск Toshiba CANVIO BASICS 1TB, black (HDTB510EK...
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитВнешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.2 gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Портативный внешний HDD A-DATA HV320 имеет объем памяти в 1 ТБ. Это позволит хранить на нем большие коллекции фотографий и видео, а также нужные рабочие программы и файлы. Технические параметры диска предусматривают его совместимость с PS5, Xbox Series X;S, а значит, он может использоваться в качестве хранилища любимых игр. За счет форм-фактора 2.5? жесткий диск идеально подходит для подключения к ноутбукам.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBK) USB 3.1