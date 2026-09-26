Внешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
HD720 прошел строгие испытания на соответствие требованиям стандарта IP68, гарантирующим превосходную водо- и пылезащиту. Благодаря защищенной конструкции, HD720 нормально работает даже в запыленной среде и после погружения в «состоянии консервации» на 120 минут в воду на глубину 2 метра. Трехслойная конструкция корпуса HD720 включает уникальный, исключительно упругий резиновый материал, который амортизирует самые сильные удары, направленные под любым углом. При сильном ударном сотрясении HD720 автоматически включается акселерометрическая виброзащита, и начинает мигать красная лампа. Если сотрясение прекратилось, ровное свечение или мигание синей лампы показывает, что возобновился нормальный режим работы.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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