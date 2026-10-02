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Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)

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Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 148252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)
9 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)

Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Благодаря интерфейсу USB 3.0 скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Совмещает большой объем, сверхвысокую скорость передачи данных и компактные размеры: пользователь может брать с собой самые нужные файлы, куда бы он не направлялся. Благодаря интерфейсу USB 3.0 скорость передачи данных позволит копировать большие файлы в кратчайшие сроки.

Видео:

Видеообзор на Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)

Видеообзор Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN)



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний HDD WD Elements Portable 1Tb Black (WDBUZG0010BBK-WESN) - стоимость товара 9340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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