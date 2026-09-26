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Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)

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Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 3
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 4
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 5
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 6
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 7
Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
500 Гб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 3
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 4
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 5
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 6
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 7
  • Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401333
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х2
Вес, г.
150

Описание товара Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)

Внешние жесткие диски Netac SSD представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой скорости передачи данных. Этот накопитель выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и облачен в прочный корпус, который сочетает в себе металл и пластик, обеспечивая дополнительную защиту данных от внешних воздействий. С объемом 500 Гб SSD-диск Netac предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, позволяя быстро и удобно управлять вашими данными. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует высокоскоростную передачу данных, позволяя работать с большими файлами, такими как видео или объемные проекты, без задержек. Диск выполнен в стильном черном цвете, что делает его элегантным дополнением к любому рабочему месту или портативному устройству. Внешние жесткие диски от компании Netac — это надежное решение для всех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в повседневной работе с цифровыми данными.



Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
SSD
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, кабель USB Type-C
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 2 Type-C
Скорость вращения, об/мин
0
Страна производитель
Китай
Описание
Внешние жесткие диски Netac SSD представляют собой идеальное сочетание стиля, надежности и высокой скорости передачи данных. Этот накопитель выполнен в компактном форм-факторе 2.5 дюйма и облачен в прочный корпус, который сочетает в себе металл и пластик, обеспечивая дополнительную защиту данных от внешних воздействий. С объемом 500 Гб SSD-диск Netac предоставляет достаточно пространства для хранения важных файлов, позволяя быстро и удобно управлять вашими данными. Интерфейс подключения USB 3.2 Gen 2 Type-C гарантирует высокоскоростную передачу данных, позволяя работать с большими файлами, такими как видео или объемные проекты, без задержек. Диск выполнен в стильном черном цвете, что делает его элегантным дополнением к любому рабочему месту или портативному устройству. Внешние жесткие диски от компании Netac — это надежное решение для всех, кто ценит скорость, надежность и современный дизайн в повседневной работе с цифровыми данными.


Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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