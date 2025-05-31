Внешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 050 руб.
В наличии
Код товара: 491430
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 050 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
140
Описание товара Внешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
1 ТБ Внешний HDD Seagate Expansion [STKM1000400] позиционируется как дополнительное хранилище данных для ПК и ноутбуков на платформах ОS Windows и Mac OS. На вместительный диск емкостью 1024 ГБ вы сможете записать документы, софт, мультимедиа для продолжительного хранения или переноса между компьютерами. Портативный носитель представляет собой 2.5-дюймовый жесткий диск, помещенный в корпус из плотного пластика. На корпусе предусмотрен разъем USB 3.0 micro-B для проводного подключения к компьютеру. Питание к портативному HDD-диску Seagate Expansion [STKM1000400] подается по шине от компьютерного USB-порта. На корпусе устройства располагается световой индикатор, который своим мерцанием информирует о ходе процесса считывания и записи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, toshiba 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.0
Тип накопителя
портативный
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
1 ТБ Внешний HDD Seagate Expansion [STKM1000400] позиционируется как дополнительное хранилище данных для ПК и ноутбуков на платформах ОS Windows и Mac OS. На вместительный диск емкостью 1024 ГБ вы сможете записать документы, софт, мультимедиа для продолжительного хранения или переноса между компьютерами. Портативный носитель представляет собой 2.5-дюймовый жесткий диск, помещенный в корпус из плотного пластика. На корпусе предусмотрен разъем USB 3.0 micro-B для проводного подключения к компьютеру. Питание к портативному HDD-диску Seagate Expansion [STKM1000400] подается по шине от компьютерного USB-порта. На корпусе устройства располагается световой индикатор, который своим мерцанием информирует о ходе процесса считывания и записи данных.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, toshiba 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, hdd, 3.5 дюйма, ssd 500 гб, toshiba 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
качественный диск! не первый в моем доме. такой же висит на тв с фильмами. по сути не выключается уже третий год и все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично как всегда диски этой фирмы, сильно греется при записи данных.
Достоинства:
Комментарий:
проверили вроде работает. покупала по рекомендации. доставка пришла вовремя. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку задержали на сутки, за это минус звезда. о качестве говорить на данный момент рановато. упаковка пришла целая, но без дополнительной защиты в виде пупырчатой плёнки или чего-то такого. комплект полный, в инструкции есть русский язык
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Грузит и читает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, молодой человек доволен, простая установка, понятная инструкция, достаточная скорость, работает
Достоинства:
Комментарий:
все работает , спасибо за товар
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, в процессе пользования дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Главное емкий. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Я не спец в таких вещах, брала начитавшись отзывов. Все пришло целое, скачивает как по мне так норм.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный HDD с заявленной ёмкостей в 1 Tb. Без проблем подключается как к компьютеру так и к телевизору.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный женский диск! Не первый раз покупаю продукцию этого производителя, не разу не подводил. Могу советовать.
Купить Внешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400) - по цене 9050 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 1TB (STKM1000400)
Достоинства:
Комментарий:
качественный диск! не первый в моем доме. такой же висит на тв с фильмами. по сути не выключается уже третий год и все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
отлично как всегда диски этой фирмы, сильно греется при записи данных.
Достоинства:
Комментарий:
проверили вроде работает. покупала по рекомендации. доставка пришла вовремя. спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Доставку задержали на сутки, за это минус звезда. о качестве говорить на данный момент рановато. упаковка пришла целая, но без дополнительной защиты в виде пупырчатой плёнки или чего-то такого. комплект полный, в инструкции есть русский язык
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер. Грузит и читает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, молодой человек доволен, простая установка, понятная инструкция, достаточная скорость, работает
Достоинства:
Комментарий:
все работает , спасибо за товар
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, все отлично работает
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо, в процессе пользования дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
Хороший жесткий диск. Главное емкий. Работает
Достоинства:
Комментарий:
Я не спец в таких вещах, брала начитавшись отзывов. Все пришло целое, скачивает как по мне так норм.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный HDD с заявленной ёмкостей в 1 Tb. Без проблем подключается как к компьютеру так и к телевизору.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный женский диск! Не первый раз покупаю продукцию этого производителя, не разу не подводил. Могу советовать.