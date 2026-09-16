Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб.
В наличии
Код товара: 696466
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 160 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100
Описание товара Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - данный товар вы можете купить по цене 9160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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