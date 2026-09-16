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Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]

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Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 1
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 2
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 3
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 4
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 5
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 6
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 7
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 8
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 9
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 1
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 2
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 3
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 4
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 5
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 6
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 7
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 8
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 9
  • Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696466
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]
9 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.



Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK]




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
512 Гб
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.


Теги товара: 500 гб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний накопитель Netac ZX20L 512Gb [NT01ZX20L-512G-32BK] - данный товар вы можете купить по цене 9160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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