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Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)

6 Отзывы
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Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 1
Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 2
Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
  • Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 1
  • Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 2
  • Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 290 руб. 
Начислим 149 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)
9 290 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х9х3
Вес, г.
110

Описание товара Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)

Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.

Отзывы о товаре Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen2
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
500 Гб
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Скорость чтения: 1050 Мб/сек. Скорость записи: 1050 Мб/сек. Совместимость: Windows OS, Mac OS, Linux, Android.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Удобный и быстрый. Брал по акции.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная скорость, брал для записи видео с Xbox, с ноута перекинул несколько видео файлов, 10 гигов за минуту, к телефону подключается мгновенно, в обоих случаях без загрузки дополнительных драйверов и спец приложений, доволен.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
за эти деньги твердая четверка
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Константин З.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел вовремя, хорошо упакованный. При использовании он нагревается, но не критично.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактная, удобная, быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Шустрый. Легко определяется в системе. Товаром доволен.


Внешний SSD Netac ZX10 500GB USB 3.2 (NT01ZX10-500G-32BK) - по цене 9290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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