Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)
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Характеристики
Описание товара Внешний HDD Transcend 4Tb (TS4TSJ25H3B)
Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B не только надежно защищен от ударов, но и оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 для молниеносной передачи файлов. Интегрированная трехступенчатая защита от ударов соответствует требованиям и стандартам защиты от падения и гарантирует высокий уровень безопасности хранимой на накопителе информации. Трехкомпонентная система защиты от ударов состоит из прорезиненного силиконового корпуса, внутреннего демпфирующего подвеса накопителя и прочного жесткого корпуса. Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B имеет емкость 4 Тб, что позволяет хранить и архивировать файлы. Защищенный корпус дает возможность брать устройство с собой, не опасаясь за сохранность данных. Винчестер внутри расположен на специальной высокотехнологичной подвеске. Интерфейс USB 3.0 позволяет передавать данные на невероятно высокой скорости.
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