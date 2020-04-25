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Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)

5 Отзывы
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Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 1
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 2
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 3
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 4
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 5
Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Интерфейс подключения
USB 3.0
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 1
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 2
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 3
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 4
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 5
  • Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 299076
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х11
Вес, г.
330

Описание товара Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)

Внешний HDD WD My Passport обеспечивает надежное хранение данных и быстрый доступ к ним. Объем 5 ТБ предоставляет достаточно пространства для создания целого архива фотографий, видео, игр. Широкая совместимость запоминающего устройства и удобство подключения обеспечивается благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen1 Type-A. Прочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям, обладает оригинальной фактурой и отличается компактными размерами. В комплекте с портативным накопителем WD My Passport поставляется кабель синхронизации.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD WD My Passport 5Tb Black (WDBPKJ0050BBK-WESN)

Источник: Яндекс Маркет
25.06.2027
Станислав

Достоинства:
Отличный выбор для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для хранения игр на PS5. 5 ТБ хватает с запасом, можно не париться о месте. Подключение через USB 3.0 - игры грузятся быстро, без задержек. Дизайн минималистичный, отлично смотрится рядом с приставкой. Батарею не расходует - это большой плюс!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2020
Alisa

Достоинства:
Идеальное решение для работы

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Использую для хранения рабочих проектов и резервных копий. HDD очень тихий, не мешает при работе. Корпус прочный, не скользит на столе. Форматирование прошло без проблем, система определила диск моментально. За месяц использования ни одного сбоя!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2017
Даниил

Достоинства:
Компактный и вместительный!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для хранения фото и видео с путешествий. 5 ТБ - это просто космос для моих архивов! Дизайн стильный, черный цвет не маркий. Особенно порадовало наличие USB Type-C - можно подключать к любому устройству. Скорость записи отличная, никаких зависаний. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Андрей

Достоинства:
Надежное хранение данных

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для бэкапов семейного архива. WD всегда славился надежностью, эта модель не подвела. Скорость передачи данных порадовала - 100 ГБ копируются за считанные минуты. В комплекте идет софт для резервного копирования, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2002
Mariya

Достоинства:
Стильный помощник!

Недостатки:
За свои деньги отличный

Комментарий:
Приобрела для хранения музыки и фильмов. Объем просто огромный, можно не экономить на качестве. Корпус компактный, легко помещается в сумку. Работает бесшумно, не греется. USB Type-C - это просто находка, не нужно искать специальный кабель. Очень довольна покупкой!



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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Цвет
черный
Интерфейс подключения
USB 3.0
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний HDD WD My Passport обеспечивает надежное хранение данных и быстрый доступ к ним. Объем 5 ТБ предоставляет достаточно пространства для создания целого архива фотографий, видео, игр. Широкая совместимость запоминающего устройства и удобство подключения обеспечивается благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen1 Type-A. Прочный пластиковый корпус устойчив к повреждениям, обладает оригинальной фактурой и отличается компактными размерами. В комплекте с портативным накопителем WD My Passport поставляется кабель синхронизации.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2027
Станислав

Достоинства:
Отличный выбор для геймера!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для хранения игр на PS5. 5 ТБ хватает с запасом, можно не париться о месте. Подключение через USB 3.0 - игры грузятся быстро, без задержек. Дизайн минималистичный, отлично смотрится рядом с приставкой. Батарею не расходует - это большой плюс!
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2020
Alisa

Достоинства:
Идеальное решение для работы

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Использую для хранения рабочих проектов и резервных копий. HDD очень тихий, не мешает при работе. Корпус прочный, не скользит на столе. Форматирование прошло без проблем, система определила диск моментально. За месяц использования ни одного сбоя!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2017
Даниил

Достоинства:
Компактный и вместительный!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Купил для хранения фото и видео с путешествий. 5 ТБ - это просто космос для моих архивов! Дизайн стильный, черный цвет не маркий. Особенно порадовало наличие USB Type-C - можно подключать к любому устройству. Скорость записи отличная, никаких зависаний. За свои деньги - просто находка!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2008
Андрей

Достоинства:
Надежное хранение данных

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для бэкапов семейного архива. WD всегда славился надежностью, эта модель не подвела. Скорость передачи данных порадовала - 100 ГБ копируются за считанные минуты. В комплекте идет софт для резервного копирования, очень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2002
Mariya

Достоинства:
Стильный помощник!

Недостатки:
За свои деньги отличный

Комментарий:
Приобрела для хранения музыки и фильмов. Объем просто огромный, можно не экономить на качестве. Корпус компактный, легко помещается в сумку. Работает бесшумно, не греется. USB Type-C - это просто находка, не нужно искать специальный кабель. Очень довольна покупкой!


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