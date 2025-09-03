Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 350 руб.
В наличии
Код товара: 491434
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х17х12
Вес, г.
280
Описание товара Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.
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Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
ПО, кабель USB, документация
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Страна производитель
Китай
С портативным жестким диском Seagate Expansion вы легко получите дополнительное место для хранения на ПК и компьютерах Mac, а все нужные файлы всегда будут под рукой. Интерфейс USB 3.0 обеспечивает быструю передачу файлов. Освободите место на компьютере, просто перетащив файлы на внешний накопитель.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за небольшие деньги, используется для архива фото, видео и документов.
Достоинства:
Комментарий:
Просто потрясающий SSD за свои деньги. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, работает хорошо, тихий и вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
все работает! беру только этот бренд! читал про все накопители - seagate самый лучший! он неприхотливый в работе! лучшая рабочая лошадка! ( цена в этот раз за 5 тб супер! ) Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
брал для изъятия из корпуса и замены в NAS. за 5 лет 24x7 не особо тяжёлой нагрузки померло уже 5 таких дисков. но альтернативы нет все равно.
Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400) - по цене 18350 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний HDD Seagate 5TB (STKM5000400)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за небольшие деньги, используется для архива фото, видео и документов.
Достоинства:
Комментарий:
Просто потрясающий SSD за свои деньги. Спасибо большое
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск, работает хорошо, тихий и вместительный.
Достоинства:
Комментарий:
все работает! беру только этот бренд! читал про все накопители - seagate самый лучший! он неприхотливый в работе! лучшая рабочая лошадка! ( цена в этот раз за 5 тб супер! ) Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
брал для изъятия из корпуса и замены в NAS. за 5 лет 24x7 не особо тяжёлой нагрузки померло уже 5 таких дисков. но альтернативы нет все равно.