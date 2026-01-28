Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 030 руб.
В наличии
Код товара: 718759
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, чехол
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х3
Вес, г.
90
Описание товара Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA
Этот компактный и изящный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, доступен в черном или красном цвете и помещается на ладони, позволяя без труда брать нужные файлы с собой. Берите с собой всё что нужно. Перемещайте и храните документы, файлы и видео большого размера без задержек. Расширьте свою цифровую библиотеку благодаря большой емкости, чтобы сохранить самые ценные моменты жизни. Благодаря обратной совместимости с USB 3.2 Gen 1, обеспечивающей беспрепятственное подключение к более старым устройствам, достигается скорость чтения/записи до 1050 МБ/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип накопителя
SSD
Форм-фактор накопителя, дюйм
1.8
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Комлектация
кабель USB, чехол
Материал корпуса
металл, пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-C
Страна производитель
Китай
Этот компактный и изящный SSD-накопитель, весящий чуть менее 29 г, доступен в черном или красном цвете и помещается на ладони, позволяя без труда брать нужные файлы с собой. Берите с собой всё что нужно. Перемещайте и храните документы, файлы и видео большого размера без задержек. Расширьте свою цифровую библиотеку благодаря большой емкости, чтобы сохранить самые ценные моменты жизни. Благодаря обратной совместимости с USB 3.2 Gen 1, обеспечивающей беспрепятственное подключение к более старым устройствам, достигается скорость чтения/записи до 1050 МБ/с.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, hdd, 2.5 дюйма, 3.5 дюйма, USB 3.0, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Теги товара: 1 Тб, ssd, ssd 500 гб, ssd 1 тб, Черные
Достоинства:
Комментарий:
Очень миниатюрный и шустрый, индексация базы прошла быстрее, чем когда-либо, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, надёжный SSD диск 2тб пока можно купить за 15т, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество , упаковка не нарушена , скорость передачи устраивает . советую !
Достоинства:
Комментарий:
ну норм оригинал, и как обычно не хватает +- 140 ГБ в двоичной системе счисления.
Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA - этот товар вы можете купить по цене 18030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Внешний SSD накопитель Kingston 1TB XS1000 Series SXS1000/1000GA
Достоинства:
Комментарий:
Очень миниатюрный и шустрый, индексация базы прошла быстрее, чем когда-либо, не греется.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, надёжный SSD диск 2тб пока можно купить за 15т, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличное качество , упаковка не нарушена , скорость передачи устраивает . советую !
Достоинства:
Комментарий:
ну норм оригинал, и как обычно не хватает +- 140 ГБ в двоичной системе счисления.