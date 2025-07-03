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Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный

5 Отзывы
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Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 1
Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 2
Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 3
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Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 6
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
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  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 5
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 6
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 7
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 8
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 9
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 10
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 11
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 12
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 13
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 14
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 15
  • Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5&quot;, USB 3.0, Черный - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 458695
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Портативный жесткий диск, кабель USB 3.0, памятка по установке и настройке
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Размеры в упаковке, см
23х16х13
Вес, г.
400

Описание товара Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный

Качественный внешний жесткий диск WD Elements Portable станет прекрасной заменой небольшим картам памяти и освободит немного места на вашем компьютере. Подключение внешнего жесткого диска WD Elements Portable происходит классическим способом через порт USB. Если использовать USB 3.0, то передача данных произойдет в разы быстрее в сравнении с USB 2.0. Работа модели происходит бесшумно. Материал, из которого выполнен корпус, прочный пластик. Поверхность изделия матовая, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.



Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные

Отзывы о товаре Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный

Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Uli

Достоинства:


Комментарий:
взяла для хранения, второй диск этой фирмы, работает доступное пространство на диске 4.54тб
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Марсель Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший жесткий диск. Упаковка пришла целой. Объем соответствует заявленному. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
PAVEL C.

Достоинства:


Комментарий:
Внешник доставили раньше срока, курьером, упаковка новая, запечатанная. Соответствует описанию, подключили к usb на задней панели компьютера. Информацию 120 гб закачали за один час, на скорости 35 кб/с.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрое копирование Хороший объем Подключал к vmware для переноса виртуальных машин
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
изменяю свой отзыв на положительный, так как диск оказался рабочим, он не запускался потомучто его надо вставлять в юсб разъем синего цвета, так как этот диск не поддерживает старые входы юсб. Так что имейте ввиду при покупке. А так диск отличный.



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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
5 Тб
Цвет
черный
Комлектация
Портативный жесткий диск, кабель USB 3.0, памятка по установке и настройке
Материал корпуса
пластик
Интерфейс подключения
USB 3.2 Gen 1 Type-A
Скорость вращения, об/мин
5400 об/мин
Описание
Качественный внешний жесткий диск WD Elements Portable станет прекрасной заменой небольшим картам памяти и освободит немного места на вашем компьютере. Подключение внешнего жесткого диска WD Elements Portable происходит классическим способом через порт USB. Если использовать USB 3.0, то передача данных произойдет в разы быстрее в сравнении с USB 2.0. Работа модели происходит бесшумно. Материал, из которого выполнен корпус, прочный пластик. Поверхность изделия матовая, чтобы не оставлять отпечатков пальцев.


Теги товара: hdd, 2.5 дюйма, Черные
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Uli

Достоинства:


Комментарий:
взяла для хранения, второй диск этой фирмы, работает доступное пространство на диске 4.54тб
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Марсель Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший жесткий диск. Упаковка пришла целой. Объем соответствует заявленному. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
PAVEL C.

Достоинства:


Комментарий:
Внешник доставили раньше срока, курьером, упаковка новая, запечатанная. Соответствует описанию, подключили к usb на задней панели компьютера. Информацию 120 гб закачали за один час, на скорости 35 кб/с.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Никита Т.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрое копирование Хороший объем Подключал к vmware для переноса виртуальных машин
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2024
Олег В.

Достоинства:


Комментарий:
изменяю свой отзыв на положительный, так как диск оказался рабочим, он не запускался потомучто его надо вставлять в юсб разъем синего цвета, так как этот диск не поддерживает старые входы юсб. Так что имейте ввиду при покупке. А так диск отличный.


Внешний жесткий диск 5TB Western Digital WDBU6Y0050BBK-WESN Elements , 2.5", USB 3.0, Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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