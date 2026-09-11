Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Внешние жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 513173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х24х22
Вес, г.
880
Описание товара Внешний HDD Seagate 12TB (STKP12000400)
Внешний HDD Seagate Expansion[STKP12000400] с внутренней емкостью 12 ТБ предоставляет большое пространство для размещения различных файлов и позволяет создать полноценный архив данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с ребристыми боковыми стенками. Для подключения к ПК применяется интерфейс USB 3.2 Type-A, который обеспечивает пропускную способность 5 Гбит/с и широкую совместимость. При синхронизации диск автоматически распознается ОС Windows и не требует подключения дополнительного ПО. Питание накопителя осуществляется от сети.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Внешние жесткие диски
Интерфейс
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0, USB 3.1 Gen1) Type-A
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Объем
12 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Внешний HDD Seagate Expansion[STKP12000400] с внутренней емкостью 12 ТБ предоставляет большое пространство для размещения различных файлов и позволяет создать полноценный архив данных. Накопитель выполнен в пластиковом корпусе с ребристыми боковыми стенками. Для подключения к ПК применяется интерфейс USB 3.2 Type-A, который обеспечивает пропускную способность 5 Гбит/с и широкую совместимость. При синхронизации диск автоматически распознается ОС Windows и не требует подключения дополнительного ПО. Питание накопителя осуществляется от сети.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 1 Тб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 2.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, ssd 1 тб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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